مرأة

فنانة كويتية لها رؤيتها وأفكارها غير التقليدية ولان الكلمات وحدها قد لا تكفي، فلا بدّ من وسيلة أخرى تعبر عن افكارنا ومشاعرنا استطاعت ضيفتنا بطريقة تعبيرية من خلال فنها تجعل هذه الرؤى تنطلق إلى معانٍ أسمى بكثير تستطيع رؤيتها من خلال لوحاتها.

فهى انسانة بسيطة عشقت الفن التشكيلى بداية رحلة التعلم وصقل الموهبة الفنية كانت من أيام الدراسة وحصلت على العديد من الجوائز، انقطعت عن الفن التشكيلي لفترة ثم عادت الى ممارسة الفن التشكيلي لدعم هوايتها بالدورات والدراسة الى أن شاركت في العديد من المعارض وحصلت على العديد من الجوائز.

بوطيبان لو تحدثنا عن بعض من صفاتها نجدها تميل الى الحزن تستطيع تسجيل هذه المشاعر عبر لوحاتها كما انها تميل الى رسم المناظر الطبيعية وقد قامت بتوثيق نفسها مع الطبيعة ببعض الصور مع اكبر فراشة بالعالم فى تركيا بحديقة الفراشات.

ومن خلال «النهار» كان لنا معها هذا اللقاء:

ما الذى جعلك تنجذبين الى الفن التشكيلي؟

الموهبة.. ولما دخلت هذا المجال ووجدت نفسي فيه كان بشهادة الجميع والصحافيين واراء الجمهور في لوحاتي.

وبعد ذلك فكرت في أن نقيم بالجمعية بعض الدورات التدريبية للفن التشكيلي للكبار والصغار ونقيم المعارض داخل الكويت وخارجها.

وشاركت في لجنه التحكيم وتنسيق معارض للكبار والصغار.

من مثلك الأعلى؟

زوجي وقد قام بتشجيعي ومازال حتى الان يقف بجانبي.

من اين تستوحين أفكار لوحاتك؟

من تأثير البيئة المحيطة بى وما يجول في خاطره وعاده ما يكون في داخل الانسان من طاقه سلبية أو ايجابية يترجم الى محتوى فني تستجيب له الفرشاة بعمل لوحه فنية. كأخر لوحه للامير محمد بن سلمان وسميتها الهمة.

ما رأيك في حركة الفن التشكيلي على مستوى الخليج؟

انا ابتعدت عن الكويت فترة في الفن وكل نشاطاتي كانت خاصة.

هل يوجد مدرسة معينة تتوجهين اليها؟

انا ارسم واقعي والتأثير الواقعي المتفرع من الواقع واحيانا اميل للتجريدي. والفنان موهبة وليس دراسة ولكن الدراسة تثقل الموهبة واقوم برسم مواقف الحياة وكما يقال باللغة العامية (الحواديت التى عاشوها أباؤنا وأجدادنا).

ماذا تمثل لك الفراشات؟

الرقة- الطيبة- الحرية.

ما اللوحة التى حازت على اكبر صدى؟

في البداية صورة كانت صورة قام بتصويرها أخي من الستينيات فنالت اعجابي وانجذبت اليها فقمت برسمها ولم يرها الا وهي معروضة فاعجب بها طلاب من ثانوية بنين بالجهراء وتم رسمها على جدران المدرسة وتم تصويرها فيديو وفوتوغرافيا وهي على جدار المدرسة وارسلوها لي.

الحب- الدفء- الخطر ( لكن تم حذف كلمة الحب) واصبحت الدفء والخطر وهي عبارة عن عصفورين بجانب بعض في فترة الشتاء على سلك من الكهرباء.

وقد قامت الاستاذة سوزان بكلية التربية الاساسية حين ذاك بتدريس هذه اللوحة حصة كاملة بتعليم الطلبة عن الرسم الواقعي وكيفية اختيار اسم اللوحة.

اسمي كله نقط لذلك قمت بعمل توقيع مميز كل من يراه يشعر انه ملخبط ولكن لابد ان يكون للفنان لمساته الخاصة به وهو ما يميز لوحاتي.

اخر معرض كنت بلجنة تحكيم وقد كلفني واحد من السعودية عن الشيخ زايد فقمت بعمل لوحتين فقدم لي شهادات تقدير ودرعاً.

ما مقاومات الفنان الناجح؟

عدم التفكير بالشهرة والجوائز.

وقد شاركت في منتدى اسمه «نخبه الشموخ» به ادباء وفنانون وشعراء. وقد قام الشاعر السعودي جوهر الراوي من المنتدى بكتابة شعر للكويت اكراماً لاهلها:

ياكويت يادار لها العز قد سار

واللي سكنها دايم الدوم مسرور

الله حفظك من الغثا وكل معسار

واللى نوى بك الشر معسور

هل شاركت بأي لوحة في «هلا فبراير»؟

اول مشاركة 1999 عن طريق جمعية الفنون التشكيلية قسم العلاقات العامة. وحصلت فيها على ميدالية.

ما رؤيتك المستقبلية؟

كنت سابقاً اقوم بعمل لوحات جدارية والان افكر في رسم اللوحات الصغيرة حتى تكون سهلة العرض خارج الكويت. وافكر في اعادة بعض اللوحات الخاصة بي. وافضل رسم البورتريهات كثيرا. وحصلت على شكر من عبد العزيز الصريع. نجيبة بوطيبان في سطور:

عضو في الجمعية الكويتية للفنون التشكلية.

عضو في نقابة الفنانين الكويتيين.

مديرة ثاني معهد للتدريب الأهلي للفنون التشكيلية «آرت سنتر» سابقا.

دبلوم في علوم الشاملة.

شهادة في «كيفية تحليل رسومات الاطفال».

أول عضو متطوع في جمعية الفنون التشكيلية «علاقات عامة» منذ تأسيسها.

نالت عدة جوائز ودروع وشهادات تقدير وميداليات.

قامت بتصميم أغلفة كتب لعدد من المؤلفين والأدباء.

قامت بتنفيذ بورتريهات لبعض الشخصيات المرموقة.

لها عدة مقتنيات في الجهات الحكومية ولوحتان بمنظمة اليونيسكو «باريس».

شاركت ونسقت معارض خاصة ومشتركة للكبار والصغار داخل الكويت وخارجها.

استضافة الفنان النمساوي «كريستوف» وإقامة معرض له «الرسم المباشر» 2016م

نفذت رسومات لأعداد من مجلة الأطفال «العبقري الصغير».

شاركت في لجنة التحكيم لمسابقات الاطفال الخاصة والجهات الحكومية.انتسبت لجمعية الفنون التشكيلية في البداية كانت مسؤولة للعلاقات العامة ثم عضواً فيها في حين ذاك كان العنصر النسائي قليل والادارة للرجال فقط وبعد فترة اتجهت الى التدريب بمعهد التدريب الاهلي للفنون التشكيلية لمده 5 سنوات.

نجيبة البطي بوطيبان عائلتها الكريمة سكنت الكويت منذ عام 1750م ولايزالون يعيشون على هذه الأرض الطيبة، سبب تسمية بوطيبان:

كانت تكتب اسم «البطي» على مقدمة المراكب في صدر السفينة، وعند عودة المراكب من رحلاتها كانت تشاهد السفن من على بعد - فيقول الرائي من يشاهدها وهي بعيدة «البطي بان» أي سفن البطي ظهرت وبانت. ومع مرور الوقت التصقت كلمة بوطيبان مع اسم العائلة وأصبحت البطي بوطيبان.