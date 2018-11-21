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صابرين النجيلي تستعد لطرح أغنية جديدة


بدأت المطربة الشابة صابرين النجيلي في الاستعداد لطرح أحدث أغنية لها بعنوان «عارفة بعمل إيه»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر القناة الرسميةلها بموقع «اليوتيوب».
حيث طرحت «صابرين» البرومو الرسمي للأغنية على «اليوتيوب»، كنوع من الدعاية والتشويق وتمهيدا لطرحه قريبا.
الأغنية من كلمات وألحان «صابرين النجيلي»، توزيع وميكس وماستر «مو الشاعر»، هندسة صوتية وتسجيل «ماهر صلاح»، جيتار «باسم سعيد»، تم التسجيل باستديو «session»، مونتاج «نبيل»، إنتاج «صابرين النجيلي». يذكر أن النجمة الشابة «صابرين» قد أحيت منذ عدة أيام الليلة الرابعة من فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرون، والذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي حمل أسم الفنانة الراحلة «شادية».


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