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أعلنت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح. رئيس ومؤسس كل من شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى عن بدء تصوير الفيلم الجديد الذي يحمل اسم ساعة زمان في شهر نوفمبر من العام الحالي مؤكدة على أن الفيلم سيقدم للجمهور فنانيهم المحبوبين في صورة جديدة عليهم غير المعتادين عليها لذا ستكون مفاجأة للساحة الفنية والجماهيرية ككل حيث إن الفيلم مقرر له العرض في دور السينما في مطلع عام 2019 وذلك بعد مشاركته في عدة مهرجانات سينمائية عالمية.

أضافت الصباح أن فيلم ساعة زمان سيكون الفيلم الروائي الطويل الأول من نوعه في الكويت حيث تجمع قصته بين المغامرة الشيقة والمثيرة والسياق الدرامي الإنساني وهذا سيمنح صقلاً للحبكة الدرامية وأيضا لجميع الشخصيات الموجودة في الفيلم وهذا سيتجلى للمشاهدين والفيلم فكرة وإخراج المبدع رمضان خسروه.

وأشارت الصباح. أننا في شركة دار اللؤلؤة للإنتاج السينمائي والفرقة السينمائية الأولى نفتخر كأبناء لدولة الكويت بخلق جيل واعد من الشباب والشابات في الفرقة السينمائية الأولى لدعم صناعة السينما في الكويت وذلك بعد تدريبهم على أعلى مستوى بواسطة العديد من الاكاديميين ونخبة من السينمائيين منهم المخرج الكبير سمير سيف، والملحن المبدع خالد حماد، والفنان المتميز عمرو واكد... وآخرون غيرهم من المبدعين فضلا عن تدريب فريق العمل المكون من أعضاء الفرقة السينمائية الأولى لمدة عام كامل وتدريبهم تحت إشراف المخرج رمضان خسروه... لذا انتظروا فيلماً أكثر من رائع وأكثر من مثير.

حول صناعة فيلم ساعة زمان قال مخرج الفيلم المبدع رمضان خسروه. والمدير التنفيذي للفرقة السينمائية الأولى، والحائز أخيراً على جائزة افضل مخرج عن فيلم سرب الحمام في مهرجان الكويت السينمائي 2، أن هذا الفيلم بالنسبة له يعتبر تحدياً كبيراً خصوصا بعد النجاح الكبير لسرب الحمام ومن قبله حبيب الأرض ولاسيما أن هذا الفلم من بطولة الفنان الكبير طارق العلي هذا النجم الذي يحتاج إلى مخرج واع ومتمكن يستطيع فهم الأدوات التعبيرية للفنان طارق العلي حتى يبنيان معا الكركتر المطلوب للعمل كما أنني سعيد بوجود مجموعة مختارة من الأبطال من العيار الثقيل منهم الفنان القدير محمد جابر العيدروس، الفنان القدير جمال الردهان، الفنان المتميز محمد الحملي والفنان العراقي المبدع رسول الصغير، الفيلم من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، وفكرة وإخراج المخرج رمضان خسروه، وسيناريو وحوار كل من محمد عواد الشمري وعلي الفرحان، وإشراف عام احمد الأميري، ومدير التصوير جون الشرقاوي، بالإضافة إلى مجموعة واعدة من الفريق الفني المكون من ممثلين ومساعدي مخرج ومصور جميعهم من أعضاء الفرقة السينمائية الأولى.

أوضح خسروه أن الفيلم سيتم تصويره في دولة الكويت وانه فيلم روائي طويل سيتم تصويره بتقنية مميزة تساعد على إبراز عنصر التشويق والإثارة.

من جانبه، قال الفنان الكبير طارق العلي ان فيلم ساعة زمان هو كركتر وحالة جديدة وخاصة في أدواره الفنية على الساحة السينمائية والتي تعتمد على أدوات العمل المتكامل الجيد من رؤية وإخراج وسيناريو وهي موجودة في فيلم ساعة زمان.

حول دوره في فيلم ساعة زمان اكتفى العلي بقوله إن الفيلم قصته تواكب الأفلام العالمية وأنه لعبة فنية جميلة وانه لا يحبذ المقارنة دائما بين الأفلام المختلفة المعروضة على الساحة الفنية فجميع صناع السينما في العالم لهم رؤيتهم الخاصة في الأفلام سواء الغربية أو العربية.

تمنى العلي أن يقدم دوره بالشكل الأمثل ويحرز العديد من الأهداف المرجوة منه في هذا العمل.

كما أشاد العلي بفريق العمل الفني من أعضاء الفرقة السينمائية الأولى ومدى إبداعاتهم في مجال صناعة السينما من ديكور وأزياء ومكياج وإدارة إنتاج وغيرها من المجالات.

في الختام أرسل العلي باقة شكر لكل من صناع الفيلم المتمثلة في شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى لاختياره كبطل للعمل بجانب مجموعة قديرة من الفنانين الذين سيعملون معنا لتجسيد أدوارهم المتميزة.

