إضاءات

أشاد عدد من نجوم الفن الكويتي بأسبوع التراث الكويتي في امارة الشارقة والذي افتتح وسط حضور رسمي وفني كويتي لافت.ويحل كل من الفنانين القديرين سعد الفرج ومحمد المنصور والفنان القدير مصطفى أحمد كضيوف شرف في أسبوع التراث الكويتي والذي يأتي ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي» الذي تقيمه امارة الشارقة بادارة معهد الشارقة للتراث. واكد الفنان القدير سعد الفرج في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاح الفعالية ان امارة الشارقة تعتبر اليوم «منارة الثقافة الخليجية والعربية» مشيدا بمبادرتها في استضافة الكويت في برنامجها (أسابيع التراث العالمي) الذي يمثل تظاهرة ثقافية يستطيع من خلالها الزائر التعرف على الحضارات المختلفة حول العالم.وقال الفرج ان الفن الكويتي لاسيما الذي يتحدث عن التراث والأحداث ما قبل اكتشاف النفط اكتسب شهرة واسعة في الخليج العربي عموما وفي دولة الإمارات خصوصا «واستطاع التراث الثقافي الكويتي طرق ابواب الاشقاء في الإمارات من خلال الفن الذي يذكرهم دائما بالماضي المشترك بين البلدين الشقيقين». وشدد الفنان سعد الفرج على اهمية استثمار هذه الفعالية «اسبوع التراث الكويتي» في تعريف الجيل الجديد بالروابط القديمة التي تربط الإمارات والكويت وكيفية الاشتراك بنفس النمط التراثي والذي يبين مدى العلاقات الأخوية المترسخة. واشاد بالدور الهام الذي تلعبه امارة الشارقة في دعم الحركة الفنية الخليجية من خلال المبادرات الثقافية والمسرحية.

