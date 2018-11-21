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ليلى علوي تنتهي من «التاريخ السري لكوثر»


انتهت الفنانة ليلى علوي من تصوير مشاهدها في فيلم «التاريخ السري لكوثر» ويشاركها في البطولة كل من زينة، محسن محيي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
وصرحت الفنانة ليلى علوي قائلة «اللي أقدر أقوله إن الدور مختلف وجديد، ومستنية بفارغ الصبر أعرف آراء الجمهور وردود أفعالهم على الفيلم، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع».
ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.
يذكر أن فيلم « التاريخ السري لكوثر» هو أحدث أعمالها بعدما عرض لها فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» مع المخرج الكبير يسرى نصر الله.


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