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أعلنت شركه الإنتاج الشهيرة وارنر بروس، بإنتاج جزء جديد من سلسلة أفلام كينغ كونغ وغودزيلا، حيث قررت أن ينص هذا الجزء على مواجهه كل منها الآخر، وهو من بطولة كل من الكسندر سكارسغارد، وإيزا غونزاليس، وميلي بوبي براون، ولانس ريديك، ومن تأليف تيري روسيو، ومن إخراج آدم وينغارد، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في مايو عام 2020.

وتدور الأحداث في الوقت الذي تسير فيه الوحوش على الأرض فهناك معركة بشرية من أجل تكوين مستقبلها تنتج عن وضع غودزيلا وكونغ في مسار تصادمي سيشهد العالم بأكمله أن أقوى قوتين للطبيعة على الكوكب تصطدمان في معركة مذهلة على مر العصور، في نفس الوقت.

