loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

الأخبار

عبدالستار ناجي
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 21 نوفمبر 2018

اللياقة العالية التي تحرك بها قطاع الأخبار والبرامج خلال الظروف المناخية التي مرت بها البلاد، تدعونا لأن نذهب إلى مرحلة جديدة من تاريخ هذا القطاع، بل الإعلام الكويتي بشكل عام. ورغم التوقف في هذه الزاوية للإشادة وبشكل عام بجميع القطاعات التي تتحرك تحت مظلة وزارة الإعلام، وبالذات الإذاعة والتلفزيون والأخبار والبرامج السياسية وأيضاً الهندسة، فإننا في هذه الزاوية نتوقف عند ذلك الإنجاز الكبير الذي حققه قطاع الأخبار، والذي شكل فريق عمل استطاع أن يستوعب التجربة وأن يغطيها وبلياقة عالية، بالتعاون والتنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون.
لقد قدم قطاع الأخبار والبرامج السياسية، تجربة إعلامية عالية المستوى، تبدو الكلمات والمفردات أمامها عاجزة لنقل إحداثيات تلك اللحظة الصعبة، وبكثير من الشفافية والمباشرة. وأيضاً الاقتدار العالي المستوى لجميع الكوادر، سواء الذين أمام الكاميرا أو الميكروفون أو خلف الأضواء من فنيين وتقنيين.
ولسنا هنا بمعرض الشكر والإشادة، بقدر ما هي دعوة لتحقيق تلك النقلة المرتقبة لإطلاق الفضائية الكويتية الاخبارية، وهو ما يترقبه الجميع، حيث صوت الكويت وصورتها إلى العالم، عبر كوادر إعلامية متخصصة وشبكة مراسلين محترفين وقبل كل هذا وذاك، سقف الحريات العالي المستوى الذي يضمنه الدستور وفضاء الديموقراطية التي جبلنا عليها.
إن وجود فضائية كويتية متخصصة للأخبار بات مطلباً ملحاً، خصوصاً، وهي تحمل صوتنا وصورتنا إلى العالم.
وهي دعوة للحوار.
وعلى المحبة نلتقي


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة