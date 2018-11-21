إضاءات

اللياقة العالية التي تحرك بها قطاع الأخبار والبرامج خلال الظروف المناخية التي مرت بها البلاد، تدعونا لأن نذهب إلى مرحلة جديدة من تاريخ هذا القطاع، بل الإعلام الكويتي بشكل عام. ورغم التوقف في هذه الزاوية للإشادة وبشكل عام بجميع القطاعات التي تتحرك تحت مظلة وزارة الإعلام، وبالذات الإذاعة والتلفزيون والأخبار والبرامج السياسية وأيضاً الهندسة، فإننا في هذه الزاوية نتوقف عند ذلك الإنجاز الكبير الذي حققه قطاع الأخبار، والذي شكل فريق عمل استطاع أن يستوعب التجربة وأن يغطيها وبلياقة عالية، بالتعاون والتنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون.

لقد قدم قطاع الأخبار والبرامج السياسية، تجربة إعلامية عالية المستوى، تبدو الكلمات والمفردات أمامها عاجزة لنقل إحداثيات تلك اللحظة الصعبة، وبكثير من الشفافية والمباشرة. وأيضاً الاقتدار العالي المستوى لجميع الكوادر، سواء الذين أمام الكاميرا أو الميكروفون أو خلف الأضواء من فنيين وتقنيين.

ولسنا هنا بمعرض الشكر والإشادة، بقدر ما هي دعوة لتحقيق تلك النقلة المرتقبة لإطلاق الفضائية الكويتية الاخبارية، وهو ما يترقبه الجميع، حيث صوت الكويت وصورتها إلى العالم، عبر كوادر إعلامية متخصصة وشبكة مراسلين محترفين وقبل كل هذا وذاك، سقف الحريات العالي المستوى الذي يضمنه الدستور وفضاء الديموقراطية التي جبلنا عليها.

إن وجود فضائية كويتية متخصصة للأخبار بات مطلباً ملحاً، خصوصاً، وهي تحمل صوتنا وصورتنا إلى العالم.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

