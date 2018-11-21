ثقافة

أقام جناح «ذات السلاسل» حفل توقيع الإعلامي أحمد الرفاعي لروايته الثانية «عيونك آخر آمالي» بحضور حشد من الكتاب والإعلاميين وأسرة الكاتب.

وقال الرفاعي: «عيونك آخر آمالي» رواية اجتماعية تتناول البيت الكويتي وأخذت طابع الجرأه بالحديث عن أنماط الرجل داخل البيت الواحد، والخيانة التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة، وتتجلى الرومانسية والحب والعاطفة في آخر أجزائها.

وتابع: أحببت أن أطعم الرواية بالجرأة، وأن أتجرأ قليلا في القلم حتى يستمتع القارئ، والحبكة هذه المرة لم تكن حبكة واحدة فقط، بل كانت أكثر من حبكة داخل قصة واحدة، وكانت هناك أكثر من عقدة داخل الرواية ، فكل حدث كتبته كان له حبكة وعقدة بحد ذاته، بشخصيات مختلفة ما بين منبسطة ومعقدة.

وذكر الرفاعي أنه قام بتغذية الرواية بالعناصر الأساسية لها حتى تكون متميزة، موضحا أنها تختلف عن سابقتها في الجرأة، والقصة، والأسلوب.

وأرى أن القصة الاجتماعية تصل إلى القارئ بشكل أسهل وأسرع، لأنها تتحدث عن الواقع، والأدب مرآة للمجتمع، فالقارئ لا يريد إلا الواقع، ولا يريد إلا المرآة الحقيقية لما يحدث داخل البيت الكويتي، لذلك اتجهت إلى الجانب الاجتماعي، ولا يمنع في المستقبل أن أتحدث عن الواقع السياسي، أو أي واقع نمر فيه .

وأكد الرفاعي أنه طالما أن هناك قلما جيدا، وأفكارا جيدة، وطالما أن هناك قدرة على الكتابة وصياغة الأفكار كيف ما شاء وكيف ما أريد بمخيلتي لا يمنع في يوم من الأيام أن أتجه إلى كتابة القصة البوليسية، أو الفكاهية، فكل شيء متاح.

وإلى جانب الروايتين اللتين أصدرهما قال الرفاعي إنه سعيد بتجربة مسلسله الإذاعي الذي تم عرضه الموسم الماضي بعنوان « شوق على السيف»، وهناك تجربة تلفزيونية قادمة، ورأى أن المهم أن يعرف الكاتب الفرق بين الرواية والمسرح، والمسلسل.

وعما إذا كان استفاد من خبرته الإعلامية في الكتابة قال: إطلاقا، الرواية بعيدة عن الإعلام، والإعلام لم يفدني في هذا الجانب، فأنا تغذيت أكاديميا بشكل جيد، وذلك الجانب قدرت أن أوظفه بشكل صحيح، فالكاتب، غير الأكاديمي سيقع في سقطات، ولن يستطيع أن يصل إلى مرحلة عمل أدبي متكامل.

وأضاف: نحن اليوم كشباب، لدينا مهمة أن تكون أعمالنا الأدبية مشرفة، فإذا لم تكن كذلك فما الفائدة منها.

كما أوضح أن روايته: «تعبت أشتاق» رشحت إلى جائزتين وهما جائزة نجيب محفوظ وجائزة كتارا للرواية العربية في قطر، مشيرا إلى أن ذلك شرفا بحد ذاته أن ندخل المنافسة الأدبية ككتاب كويتيين.

حول المقارنة بين العملين قال: «تعبت اشتاق» كانت طبختها طبخة شخص هاو، بينما «عيونك آخر آمالي» أصبحت حبكتها مختلفة، ووظفت خبرتي بشكل أفضل وأتوقع أن يكون لها نصيب أكبر في الجوائز.

كما لفت إلى أن الرواية تستهدف كل الشرائح، ما عدا من منهم دون 16 عاما، بسبب جرأتها وقال: أنا شخصيا إذا جاءني شخص عمره 16 سنة لن أعطيه الرواية لأن أحداثها لا تناسبه.

وعن جديده قال الرفاعي: الرواية الثالثة كتبت وسلمت إلى «ذات السلاسل» وتمت الموافقة عليها مبدئيا وهي تتحدث عن الكويت ما قبل النفط، وتعكس الواقع آنذاك.

