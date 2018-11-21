ثقافة

تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، وفي إطار مشروع رخصة الرقيب من 22 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر 2018 . وضمن فعاليات محاضرات الاسبوع الخامس، أقيم لقاء مفتوح عن المكتبة في المجتمع المدني مع سعود عبد العزيز المنصور، أداره عبدالعزيز الجناحي مستشار وزير الإعلام في مقر «ذات السلاسل» في الأفنيوز.

رحب سعود بالحضور وأخذهم في جوله بين أروقة المكتبة ثم تحدث عن دور المكتبة في المجتمع المدني ودور الرقابة في الحفاظ على الهوية والمبادئ العامة والقيم الدينية وتحدث عن تجربة ذات السلاسل في نشر الرواية حيث انها من نوعية الكتب السائدة لدى الشباب حاليا.. كماتحدث عن الكتب التاريخية وضرورة الاعتناء بها.

وتفاعل الحضور مع اللقاء حيث نوقشت قضايا عديدة منها مستقبل الكتاب الورقي وهل يمكن أن ينتشر الكتاب الرقمي والكتاب الصوتي؟

وأكد المنصور على استمرارية الكتاب الورقي لفترة من الزمن وقارن بين تداول الكتاب الرقمي والصوتي في أوروبا وأمريكا وسوق الكويت.

ثم تحدث صالح الغازي مدير النشر في ذات السلاسل عن القيم التي تدار بها المؤسسة منذ قرابة نصف قرن وآلية النشر ودورها في جودة المحتوى وقراءة الأعمال من لجان متخصصة و العناية بالترجمة حيث انها جسر التواصل مع الآخر والإيمان باختلاف الثقافات وتشجيع إصدارات الشباب حيث تتبنى ذات السلاسل الكتاب الشباب سواء بقراءة العمل والتوجيه لمزيد من القراءة أو بالتوجيه لإجراء تعديلات درامية أو لغوية.. كما تحدث عن اصدارات الاطفال والتي تعتني الدار باختيار محتوى يستند على القيم لكتاب مميزين ولرسامين موهوبين وكلها أعمال تحتاج لتخطيط طويل المدى.

وطرح مدير اللقاء عدة أسئلة مثل: هل يمكن للناشر أن يرفض طبع كتاب دون آخر؟ وما الاجراءات التي يقوم بها الناشر لإحضار كتاب اجنبي إلى السوق المحلي؟

ورد المنصور بالتفصيل عن الاجراءات المتبعة وآلية العمل الطويلة التي تهدف إلى وصول محتوى مفيد للقارئ.. طبقًا لأهداف ومعايير كل مؤسسة.

وختم بالشكر للحضور والتأكيد أن كل كتاب يدخل المكتبة هو نتيجة جهد ودراسة ونتاج نقاش طويل سواء مع لجان من جيل الشباب أو الكبار.. كما أكد على دور المكتبة في الحوار بين الثقافات وتنمية المهارات وتنمية المجتمع.

