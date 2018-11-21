ثقافة

بحضور السفير الإماراتي لدى دولة الكويت رحمة الزعابي والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري أقيمت ضمن أنشطة معرض الكتاب الثقافية أمسية بعنوان «شهادات إبداعية في سيرة الفجر والحب والكتابة» قدمتها مريم الموسوي.

تناولت الأمسية التجربة الإبداعية لكاتبين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هما الكاتبة إيمان اليوسف والكاتب ناصر الظاهري.

تحدثت اليوسف عن أهم أعمالها الإبداعية ومنها ثلاثة مجاميع قصصية هي: وجوه إنسان، طائر في حوض السمك، وبيض عيون، إضافة إلى روايتها «حارس الشمس» التي فازت بجائزة الإمارات للرواية عام 2016 وقالت إن الرواية تتحدث عن ما حدث في الموصل من تفجيرات وتحطيم الآثار وبطلها شخص لديه حلم يكافح من أجله. وتطرح الرواية سؤال ما الأخلاقي وما هو غير أخلاقي. وكيف نرى أنفسنا وكيف يرانا الآخرون!

كما تطرقت إلى تجربتها مع البرنامج الأدبي لجامعة «آيو» الذي يستضيف كتابًا من مختلف أنحاء العالم، وقالت إنها رشحت له من خلال السفارة الأميركية في الإمارات حيث قضت بموجبه ثلاثة أشهر هناك بصحبة العديد من الكتاب من ثقافات متنوعة وأسعدها رؤية اقتباسات هؤلاء الكتاب معلقة على إشعارات مضاءة داخل المدينة الجامعة.

وردًا على سؤال حول ترجمة أعمالها كي تصل إلى قراء آخرين خارج الثقافة العربية قالت إن الغرب لديه تصورات مختلفة عنا والبعض يظن أننا مازلنا نركب على الجمال وأنه لا يوجد لدينا أدب. لذلك حاولت في إحدى الندوات تقديم الصورة الحضارية للمرأة العربية في الإمارت ودول الخليج. ولا شك أن الترجمة تلعب دورًا مهمًا في تغيير الصورة وسد هذه الفجوة الكبيرة مع الآخر.. وبالفعل روايتي «حارس الشمس» ترجمت إلى ثلاث لغات. لكن من الصعب على الكاتب أن يتحمل بنفسه تكاليف الترجمة وتوزيع العمل وهناك بالفعل في الإمارات مشروع ترجمة مهم أرجو له أن يتطور.

وعن السؤال الذي يشغلها في أعمالها قالت اليوسف: مهما كتب الكاتب لديه دائمًا سؤال واحد يحاول الإجابة عنه أو هاجس أساسي يلح عليه. وأعتقد أننا في الحياة في مرحلة اكتشاف بغض النظر عن اختلاف تفاصيلنا.. والسؤال الذي يلح علي هو الانتماء.. انتماء إلى حلم أو قضية أو مكان.

يملك الكاتب الإماراتي ناصر الظاهري سجلًا مميزًا في مجالات شتى فهو حاصل علي البكالوريوس في الإعلام و الأدب الفرنسي من جامعة الإمارات عام 1984. درس دراسات عليا في معهد الصحافة العربية جامعة السوربون «باريس». وعمل في الحقل الصحافي و الإعلامي، كما عمل مديرا لتحرير جريدة الاتحاد ، ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعضو الهيئة الاستشارية لمشروع « كتاب في جريدة «اليونسكو».

وعن تجربته الثرية تلك قال: أعتبر نفسي مثل النسيج المكون من الكتابة والكاميرا وعدسة السينما.. وما لا أقبض عليه عن طريق الكلمة أستطيع توثيقه بالعدسة واعتبر كل صورة هي قصة تحكي.

ردًا على سؤال حول الصحافة وكتابة عمود يومي قال: كتابة عمود يومي أكسبتني خبرة لاعب السيرك والاستعداد الدائم للكتابة وحاولت مزج الكتابة الصحفية بالأدب.

وردًا على سؤال حول دعمه لإحدى المكتبات الجامعية في طاجيكستان قال إنه فعل ذلك ايضًا في الهند.. حيث اكتشف هناك وجود قسم لتعليم اللغة والآداب لكن الكتب المتوفرة قليلة ودون المستوى.. فقام بتزويد المكتبتين بمجموعة كبيرة من أمهات الكتب في الثقافة العربية بدافع إنساني ولقناعته بأهمية نشر الفكرة النبيلة. معبرًا عن سعادته الكبيرة بتلك التجربة.

أما عن رؤيته للسينما العربية فقال إن السينما تحتاج إلى صناعة متعددة الجوانب وهذا غير متوفر إلا في مصر ومع ذلك تراجعت قيمة الإنتاج فيها بعدما تخلت عنها الدولة.

وبالنسبة للخليج رأى أن معظم التجارب فردية مثل تجربة خالد الصديق في الكويت وفيلمه «بس يا بحر» وما تلاه من عدة أفلام أخرى لكنها لم تحقق شرط التراكم والاستمرارية وهذا هو الحال في بقية دول الخليج. ومن دون دعم حكومي من الصعب أن تنجح السينما.

