ثقافة

بعد أمسية التأبين التي أقامها المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبوع الماضي وفاء وتقديرا للدور الثقافي الرائد للروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، أقام المعهد حفل تكريم للقيمين على تلك الأمسية من الأساتذة والطلاب والمبدعين. وذلك في مكتب عميد المعهد د. علي العنزي، وبحضور مساعد العميد د. راجح المطيري، وأعضاء الهيئة التدريسية.

وثمّن العنزي الجهود التي بذلها كل من: الكاتب علاء الجابر والمخرج د. فهد العبدالمحسن ود. خليفة الهاجري ود. خلود الرشيدي ود. ابتسام الحمادي ود. سعداء الدعاس معدة المناسبة كاملة، مشيدا بالعمل الجماعي الذي كان له الأثر البالغ في نجاح الأمسية.

من ناحيته أكد د. راجح المطيري أن المعهد العالي حريص على النهوض بدوره الثقافي البناء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العطاء لتحقيق هذا الهدف.

من جهته، اعتبر علاء الجابر مؤلف النص المسرحي «مسك» الذي قدم في الأمسية أن التكريم بادرة جميلة جدا خاصة حينما تأتي من المعهد العالي للفنون المسرحية وفاء لسيد الرواية الكويتية. موجهًا الشكر لأسرة وعميد المعهد.

