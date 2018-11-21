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الخوخة (اليمن)- أ. ف. ب: انتقلت جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد مفاوضات سلام يمنية إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد معارك استمرت لساعات في مدينة الحديدة في غرب البلد الفقير هي الاولى منذ نحو اسبوع. وبعدما حصل على تأكيد رسمي من الحكومة المعترف بها دوليا بالحضور، يسعى غريفيث في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين لاعداد خريطة طريق لمشاركة الحوثيين في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد قبل نهاية العام. ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث في صنعاء مسؤولين في صفوف المتمردين بدءا من اليوم .وأعرب أطراف النزاع خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي، لكن هذا الدعم لم يمنع المعارك العنيفة من أن تعود لتندلع في مدينة الحديدة بعد فترة من الهدوء أعطت أملا بامكانية إنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال مسؤولون في القوات الموالية للحكومة إنّ الاشتباكات بدأت عند منتصف الليل وتركّزت في الأطراف الشرقية للمدينة المطلّة على البحر الاحمر وقد استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأضافوا أنّ طائرات التحالف العسكري الداعم للقوات الحكومية شنّت 12 غارة على الأقل استهدفت مواقع للمتمرّدين في المدينة، بينما قام الحوثيون بقصف مواقع قوات الحكومة بقذائف الهاون. لكن الهدوء عاد إلى جبهات القتال في مدينة الحديدة صباح امس حسبما أفاد سكان أكّدوا ان المواجهات توقفت مع ساعات الصباح الاولى.

واشتدّت المعارك في مدينة الحديدة غرب اليمن في بداية نوفمبر، قبل أن توقف القوات الحكومية، بحسب قادة ميدانيين على الأرض، محاولة تقدّمها في المدينة الأربعاء الماضي، في ظلّ دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وقبل عودة المواجهات، تلقّت الجهود الأممية الهادفة لعقد مفاوضات سلام زخماً من أطراف النزاع الذين أبدوا تأييدهم إعادة إطلاق العملية السياسية. ففي عدن، أعلنت الحكومة المعترف بها بشكل رسمي مشاركتها في محادثات السلام المقترحة. وفي صنعاء طالب محمد علي الحوثي القيادي البارز في صفوف الحوثيين بـ»وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة» على السعودية.

في هذه الأثناء وزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار حول النزاع في اليمن تدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة وتحدد مهلة أسبوعين للمتحاربين لإيصال المساعدات إلى البلد الفقير الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ودعت أيضا إلى تزويد الاقتصاد اليمني بكميات كبيرة من العملات الصعبة عبر المصرف المركزي لدعم العملة اليمنية المتداعية ولدفع الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين والمدرسين وموظفي وزارة الصحة في غضون شهر.ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على المشروع.

وقال غريفيث في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إنّه يأمل أنّ يلتقي الغرماء في اليمن في السويد «خلال الأسابيع القليلة المقبلة» للتوصّل إلى «صيغة مناسبة» لاشتراك الحوثيين والاطراف السياسية الأخرى في اليمن في «حكومة وحدة».

