عربيات ودوليات

الرياض د. ب. أ: أعلنت السعودية والإمارات امس عن مبادرة إنسانية جديدة في اليمن، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية. وتهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات، إلى تأمين الغذاء لـ10-12 مليون يمني. وأعلن عن المبادرة عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي جمعه بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.ونقل موقع «العربية نت» عن الربيعة القول «سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن»، مضيفاً أن دول التحالف، الذي تقوده السعودية لدعم «الشرعية» في اليمن، قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لليمن خلال ثلاث سنوات. وأشارت الهاشمي إلى أن «المبادرة تستهدف مساعدة أكثر من عشرة ملايين يمني».وكان خبراء في مجال العمل الإنساني قدّروا في مارس من عام 2017 أن 6.8 مليون يمني يواجهون وضعا طارئا فيما يتعلق بالغذاء مع سوء تغذية حاد وارتفاع في معدلات الوفاة، وهو ما يعني أنها تبعد خطوة واحدة عن المجاعة الكاملة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي زيادة توزيع الغذاء في اليمن من ثمانية ملايين شخص إلى 14 مليونا، وحذرت من أن مجاعة قد تحل في اليمن في غضون ستة أشهر إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه.

