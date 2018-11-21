عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اكد ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ناقشا في اجتماع مغلق الإثنين ملفات اليمن وسورية وقبرص ومقتل خاشقجي.

وأضاف المتحدث الرسمي في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك أن جاويش أوغلو وغوتيريس عقدا اجتماعهما على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي تستضيفه الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي.

ولم يقدم المتحدث الرسمي مزيدا من التفاصيل بشأن الملفات التي بحثها الجانبين، وقال ردا على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان الوزير التركي طالب الأمين العام بإطلاق تحقيق دولي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي «لم نتسلم طلبا رسميا في هذا الصدد». وأردف قائلا «إذا تلقينا مثل هذا الطلب فسوف نقوم بإبلاغكم على الفور كما أن الأمين العام ناقش بالفعل هذا الموضوع مع مستشاريه القانونيين.. لكننا بحاجة الى تفويض من سلطة قانونية يمكن أن يقدمها مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان».

