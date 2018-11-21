عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة المقبل جولة خارجية تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قبل التوجه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين. وقال مصدر دبلوماسي خليجي في العاصمة السعودية الرياض امس طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن محادثات ولي العهد السعودي في الإمارات والبحرين ومصر «ستتناول تطورات الوضع في اليمن وسبل مواجهة الإرهاب وإيران ومسار عملية السلام في المنطقة إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وعواصم تلك الدول».

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن ان ولي العهد السعودي سيتوجه إلى قمة العشرين في الأرجنتين كجزء من جولة خارجية سيقوم بها».

من جهة ثانية التقى الأمير محمد بن سلمان في الرياض الرئيس العراقي برهم صالح. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض السبت، الرئيس صالح.

