عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: كشف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، في رسالة موجهة إلى زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، عن وجود صفقات ضخمة تحاك بين أعضاء «تحالف البناء». وقال الصدر في تغريدة عبر «تويتر» إن هناك ما وصفها بـ «صفقات ضخمة» بين بعض أعضاء من تحالف «فتح» ومحو «البناء» لشراء الوزارات وبأموال ضخمة، مشيرا الى «دعم خارجي لا مثيل له» وطالب الصدر حليفه العامري بالتدخل لوقف ذلك. وكشف الصدر عن اتفاقه مع العامري في وقت سابق «لإدارة العراق بأسلوب يحفظ استقلاليته وسيادته»، وبطريقة وصفها بـ «الصحيحة» وبأسلوب جديد. وفي تلميح إلى إمكانية فسخ التحالف بين الطرفين، وجّه الصدر خطابه للعامري قائلا «إما أن نمضي سوية على ما اتفقنا أو أن يأخذوا كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاؤون وتحت أنظار الشعب أو أن تحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك». الى ذلك أعلن مصدر في الشرطة العراقية امس العثور على جثث ثلاثة شبان تركمان كانت عناصر من تنظيم «داعش» اختطفوهم عصر الاثنين شرقي مدينة تكريت (170 كيلومترا شمال بغداد).وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إنه «تم العثور على الجثث ليلا في أحد الأودية المطلة على بحيرة العظيم قرب ناحية أمرلي (شرقي تكريت) وبها آثار طلقات نارية في أماكن مختلفة من أجسادهم».