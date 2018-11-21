عربيات ودوليات

القدس- نيويورك- الوكالات: كشفت هيئة البث الإسرائيلي امس أن إسرائيل تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى «دولة عربية أخرى ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها». وذكرت الهيئة الرسمية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات موجود حاليا بصورة سرية في هذه الدولة التي لم يتم الكشف عن اسمها لوضع

الترتيبات للزيارة المحتملة.

ووفقا للهيئة فقد رفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ. وكان نتانياهو قال ظهر الاثنين لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست إنه يتوقع ما وصفه «بمفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية».

وكان نتانياهو وزوجته قاما أواخر أكتوبر بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

في غضون ذلك، أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف انه شهد خلال الايام الاخيرة تصعيدا خطيرا آخر للعنف في غزة معربا عن قلقه ازاء احتمال أن يطلق هذا التصعيد العنان لصراع مسلح له عواقب كارثية على مليوني شخص.

وقال ملادينوف في إحاطته خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ان استعادة الهدوء تحققت الان مع ملاحظة ان المدنيين عانوا من ثلاثة حروب ويعيشون تحت الحصار.

واضاف أنه من الأهمية بمكان أن يعمل جميع أصحاب المصلحة للحفاظ على هذا الهدوء حيث شهدت الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر واحدا من أعنف تبادل اطلاق النار منذ نزاع غزة عام 2014 والذي نجم عن عملية قامت بها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

الى ذلك دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس الاتحاد الأوروبي إلى «تحرك عاجل لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير» في الأراضي الفلسطينية على ضوء التطورات الحاصلة على الساحة السياسية الإسرائيلية الداخلية. وقال عريقات، في بيان عقب لقائه في الضفة الغربية مع مدير عام وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا كريستيان باك، ورئيس قسم الشرق الأوسط توبياس تنكل إن «جميع الدلائل تُشير إلى احتمالات قيام نتانياهو بممارسة سياسات واعتداءات ضد الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى «احتمال العدوان على قطاع غزة وهدم بلدة الخان الأحمر (شرق القدس)، وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي».

