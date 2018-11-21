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واشنطن- أ. ف. ب: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدمت بريدا الكترونيا خاصا لأعمال حكومية في مخالفة لقواعد السجلات الفيدرالية. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها إن المعلومات كشفها مسؤولون في البيت الأبيض كانوا يراجعون رسائل الكترونية ردا على دعوى متعلقة بالسجلات العامة.

وردا على سؤال حول ذلك، قالت ترامب إنها ليست على علم بتفاصيل القواعد، بحسب «واشنطن بوست». وأكد متحدث باسم محامي ترامب أنها استخدمت بريدا الكترونيا خاصا قبل أن يتم تبليغها بالقواعد، مضيفا أن جميع رسائلها الالكترونية المتعلقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر، بحسب الصحيفة.

وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب منافسته الديموقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون لاستخدامها خادما خاصا لارسال بريد الكتروني حكومي عندما كانت وزيرة للخارجية.

واعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي الذي اقاله الرئيس ترامب العام الماضي أن المكتب سيعيد فتح تحقيق في استخدام كلينتون لخادم خاص للبريد الالكتروني، قبل 11 يوما فقط على الانتخابات الرئاسية عام 2016 في خطوة قال البعض إنها ربما كلفتها خسارتها في الانتخابات.

من جهة ثانية قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين طعنا في تعيين ترامب لماثيو ويتيكر وزيرا للعدل بالانابة. ووسط مخاوف من أن يكون اختيار ويتيكر يهدف إلى حماية ترامب من التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، قال أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة ان الرئيس انتهك الدستور بتعيين ويتيكر على رأس وزارة العدل دون الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لهذا التعيين. وقالوا للمحكمة الفيدرالية في واشنطن «لم يعط مجلس الشيوخ موافقته على تعيين ويتيكر في أي منصب في الحكومة الفيدرالية ناهيك عن أعلى منصب في وزارة العدل» وأضافوا أن «المطلب الدستوري بألا يتم تعيين مسؤولين بارزين في الحكومة الفيدرالية دون توصية وموافقة مجلس الشيوخ..تم تبنيه من قبل مؤسسي الأمة ليشكل رقابة مهمة على سلطات الرئيس». واتهم أحدهم وهو السناتور شيلدون وايتهاوس ترامب بتعيين «تابعه» لتقويض تحقيق مولر.

وكان ترامب عين المدعي السابق والمعلق التلفزيوني ويتيكر في منصب وزير العدل بالانابة في السابع من نوفمبر بعد أن أجبر الوزير السابق جيف سيشنز على الاستقالة. ويعتقد العديد من الناقدين أنه تم اختيار ويتيكر لحماية ترامب مع اقتراب تحقيق مولر من البيت الأبيض. ونأى سيشنز نأى بنفسه عن التحقيق وسلم مسؤولياته إلى نائبه رود روزنشتاين.

وفي الوضع الطبيعي كان من المفترض أن يتولى روزنستاين منصب وزير العدل بالانابة إلى حين تعيين وزير جديد. إلا أن عليه الآن الابتعاد عن الاشراف على تحقيق مولر والتخلي عن هذه السلطة لويتيكر. ويقول البيت الأبيض ووزارة العدل إن التعيين قانوني.

