عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا من أنّه قد يتعيّن على المنظّمة الدولية التخلّي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسورية إذا لم يتم التوصّل إلى اتّفاق بهذا الشأن قبل نهاية ديسمبر المقبل. ودي ميستورا الذي سيتخلّى عن منصبه في نهاية نوفمبر الحالي يعمل منذ يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكّل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتّحدة من ممثّلين للمجتمع المدني وخبراء. لكنّ دمشق ترفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتّحدة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال دي ميستورا في مداخلة عبر الفيديو من جنيف «نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية». وأضاف «قد نضطر لأن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة». وتابع «في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب» لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع ديسمبر الدبلوماسي النروجي غير بيدرسن، أكّد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف ديسمبر وأن تعقد اول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 ديسمبر.وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا طالبوا بأن يتمّ تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.

ومن المقرّر أن تجري في أستانا عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 نوفمبر الحالي يشارك فيها ممثّلون عن كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وعقدت في 27 أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في اسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا بيانها الختامي الى تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام»، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سورية. وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعاً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 أكتوبر أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أنّ المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن الحكومة السورية رفضت سابقاً عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها. وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة اذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تقول المعارضة إنّ هدفها وضع دستور جديد. ميدانيا أفادت المعارضة السورية امس بمقتل 12 من عناصر القوات الحكومية في هجوم لـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، في تصريح صحافي إن مجموعة «العصائب الحمراء» التابعة لـ «هيئة تحرير الشام» هاجمت موقعاً للقوات الحكومية السورية في بلدة شم الهوى في ريف إدلب

الجنوبي الشرقي وقتلت جميع عناصر الموقع وعددهم 12 عنصرا.

وأضاف القائد أن المجموعة المهاجمة اغتنمت أسلحة وذخائر وعادت إلى مواقعها. وكانت «العصائب الحمراء» نفذت عملية انتحارية يوم الجمعة الماضي على موقع متقدم للقوات الحكومية في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي وأسفر الهجوم عن مقتل 23 عنصراً وفقدان أربعة آخرين.

