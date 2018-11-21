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بيروت- الوكالات: يضرب عشرات المعتقلين عن الطعام منذ أسبوع في سجن حماة المركزي في وسط سورية، احتجاجاً على صدور أحكام بالإعدام بحق عدد منهم، وفق ما أبلغ معتقلان من داخل السجن وكالة الصحافة الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويضم السجن المدني، بحسب المرصد، مئات المعتقلين وغالبيتهم جرى توقيفهم على خلفية النزاع المستمر في سورية منذ العام 2011.

وقال أحد المعتقلين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عبر هاتف خلوي تمكن من تهريبه إلى داخل السجن «بدأنا إضراباً عن الطعام منذ أسبوع احتجاجاً على إصدار المحكمة الميدانية العسكرية أحكاماً بالإعدام بحق 11 معتقلا وقراراً بإحالتهم إلى سجن صيدنايا» الذي يعتبر أسوأ السجون السورية سمعة وتصفه منظمة «العفو» الدولية بأنه «مسلخ بشري».

وتتسم قواعد واجراءات محكمة الميدان العسكرية وفق المنظمة، كونها على قدر كبير من «الإيجاز والتعسّف». وغالباً ما تصدر أحكامها خلال بضعة دقائق من انعقادها. ويطالب المعتقلون المضربون عن الطعام بالتوصل إلى تسوية تشمل جميع المعتقلين وخصوصاً الموجودة ملفاتهم لدى المحاكم الميدانية، كما تتضمن إلغاء أحكام الإعدام الأخيرة.

