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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات الدينية الى القيام بثورة حقيقية نحو تصحيح تعليم الدين الإسلامي ونشر ثقافة وسنة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، معتبرًا أن نشر قيم الأخلاق بين المجتمع أهم محاور تجديد الخطاب الديني. وقال السيسي: «إن ديننا الحنيف علمنا أنه لا إكراه في الدين ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر». وأضاف خلال كلمته للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «إنه من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم، وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفًا عن تعاليم الشريعة السمحة، ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزًا بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء». تابع مستطردًا: إن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة واحترام الآخرين والرحمة بالناس. وقال السيسي: «حد يقولي كام في المئة بين المصريين لم يكذب في حياته؟.. أوعوا تتصوروا إني أتحدث للأزهر والأوقاف فقط، هذا الكلام لكل المصريين.. للمرة الثالثة والرابعة أقول إن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين في الصدق والأمانة.. ووالله بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة». وفي أول رد فعل تجاه مطالب السيسي، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة ستكون ترجمة عملية لما طلبه رئيس الجمهورية، في تكوين رجل الدين المثقف المستنير. من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: «إن ملف تجديد الخطاب الديني من أهم القضايا الحالية، ويعد على رأس أولويات كل المؤسسات الدينية في الدولة المصرية». وأضاف أن الرئيس السيسي أصاب كبد الحقيقة فيما يخص تجديد الخطاب الديني، متابعًا: «نثمّن دعوة الرئيس بتجديد الخطاب الديني وتأهيل الشباب المقبل لمعرفة ثوابت الدين بشكل صحيح».

