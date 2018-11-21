دوليه

حذت هولندا حذو إنكلترا وسويسرا وخطفت بطاقة التأهل الى المربع الذهبي للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية من بين يدي فرنسا، وذلك بعدما حولت تخلفها أمام مضيفتها ألمانيا بهدفين الى تعادل في الثواني الأخيرة 2-2 أول من أمس في غيلسنكيرشن.

وبدت ألمانيا في طريقها لاسترداد اعتبارها والثأر لخسارتها الأكبر على يد هولندا (0-3) في 13 اكتوبر، بعدما أنهت الشوط الأول متقدمة بهدفي تيمو فيرنر (9) ولوروا سانيه (20)، لكن رجال المدرب رونالد كومان عادوا الى اللقاء في الوقت القاتل بتقليص الفارق عبر كوينسي بروميس (85) قبل ادراك التعادل بواسطة فيرجيل فان دايك (1+90).

وكانت نقطة التعادل كافية لهولندا لحسم بطاقة المجموعة الى المربع الذهبي بفارق المواجهتين المباشرتين مع فرنسا بطلة العالم التي خسرت أمام «البرتقاليين» بنتيجة 0-2 الجمعة (2-1 ذهابا). ولحقت هولندا بسويسرا وإنكلترا والبرتغال الى المربع الذهبي للمستوى الأول من هذه البطولة القارية الجديدة، والذي تستضيفه البرتغال في 5 و6 يونيو، على أن تقام المباراة النهائية هناك ايضا في التاسع منه، على غرار مباراة المركز الثالث.

وعاد الى تشكيلة منتخب ألمانيا لاعب وسط ريال مدريد الإسباني توني كروس ومدافع بايرن ميونيخ ماتس هوملز بعد أن غابا عن المباراة التي فاز فيها «مانشافت» وديا على روسيا الخميس 3-0، لكن لوف أشرك معظم لاعبيه الذين فازوا على مضيفي مونديال الصيف الماضي، معولا في المقدمة على الثلاثي سانيه وفيرنر وسيرج غنابري.

أما من الناحية الهولندية، فأبقى رونالد كومان على تسعة من التشكيلة التي فازت على فرنسا، والتعديلان الوحيدان طالا دنزل دامفريس وستيفن بيرغويين اللذين تركا مكانهما لكيني تيتي وبروميس. واستهل المنتخب الألماني اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 9 عبر فيرنر الذي وصلته الكرة من غنابري، فسيطر عليه برأسه ثم مهدها أمامه قبل أن يطلقها بيمناه من حدود المنطقة الى شباك الحارس ياسبر سيليسن، مسجلا هدفه الأول مع المنتخب منذ المباراة الودية ضد السعودية في يونيو قبيل انطلاق المونديال.

ولم ينتظر رجال لوف طويلا لاضافة الهدف الثاني وهذه المرة عبر سانيه الذي وصلته الكرة من تمريرة طويلة لكروس، فسيطر عليها ثم سددها في الشباك بعدما تحولت من تيتي وخدعت حارسه سيليسن (20).

وحاول رجال كومان العودة الى اللقاء وكاد نيكلاس شوله يهديهم هدف تقليص الفارق بعدما حول الكرة بالخطأ نحو مرمى حارسه مانويل نوير إثر عرضية من دالي بليند، لكن الحظ أسعفه وسقطت على ظهر الشبكة (34).وبدا أصحاب الأرض مسيطرين على الوضع، إذ لعبوا بتحرر وثقة وكانوا قريبين في أكثر من مناسبة من الوصول الى شباك سيليسن، إلا أن النتيجة بقيت كما هي حتى صافرة نهاية الشوط الأول والتغيير الوحيد كان خسارة هولندا لجهود راين بابل، ما منح جافايرو ديلروسون فرصة خوض مباراته الدولية الأولى مع «البرتقاليين».

وفي الشوط الثاني، بدا الألمان قادرين على اضافة الهدف الثالث في ظل اندفاع ضيوفهم والمساحات التي تركوها خلفهم، إلا أن النتيجة بقيت على حالها رغم بعض الفرص الخجولة.

وبعد دخول ماركو رويس بدلا من الهداف فيرنر، شهدت الدقيقة 67 دخول توماس مولر بدلا من غنابري في تشكيلة الألمان، ليخوض مهاجم بايرن ميونيخ مباراته الدولية المئة (اللاعب الـ15 الذي يخوض 100 مباراة أو أكثر مع المنتخب).و

ترافق دخول مولر مع انتهاء المشاركة الدولية الأولى للبديل ديلروسون الذي تعرض للاصابة، واضطر كومان الذي سبق له أن أدخل طوني فيلهينا بدلا من جورجينيو فينالدوم، الى استبداله بلوك دي يونغ (66).

وكانت هولندا قريبة من اشعال المباراة في الدقائق الأخيرة بعد مجهود فردي رائع من ممفيس ديباي الذي توغل وتلاعب بالدفاع الألماني قبل أن يسدد، لكن نوير كان له بالمرصاد (78).

وفي الدقائق الأخيرة، تراخى الدفاع الألماني وفشل في ابعاد الكرة من منطقته، فتبادلها الضيوف حتى وصلت الى بروميس الذي سددها قوسية من حدود المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى نوير (85). واكتملت العودة الهولندية بهدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر فان دايك الذي وصلته الكرة من الجهة اليمنى عبر البديل فيلهينا، فتلقفها وأرسلها مباشرة في الشباك الألمانية (1+90).

