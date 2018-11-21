دوليه

حض لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، زميله عثمان ديمبيلي الذي يواجه انتقادات في الفترة الماضية، على «التركيز أكثر» على أرض الملعب، وذلك عشية مباراة ودية بين منتخبي بلادهما أوروغواي وفرنسا التي أقيمت أمس.

وقال سواريز في مؤتمر صحافي عشية المباراة على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني الباريسية، «عثمان يدرك ذلك». وتابع: «كرة القدم هي امتياز لكل لاعب. ربما يجب عليه التركيز أكثر، وأن يكون مسؤولا أكثر في بعض النقاط».

وأضاف: «ثمة أمثلة عن الاحتراف في برشلونة عليه أن يستوحي منها. لكن سيواصل التعلم، بالثقة التي يملكها والتي تسمح له بأن يحقق النجاح في برشلونة، لأنه يستحق أن يكون هنا (في النادي الكاتالوني)».

واعتبر سواريز أن ديمبيلي (21 عاما) الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، حجز مكانه في نادي برشلونة، موضحا أن «علاقاته مع زملائه جيدة جدا»، نافيا وجود أي مشكلة في اندماج الفرنسي. وانضم ديمبيلي الى برشلونة مطلع الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قد تصل قيمتها الى 145 مليون يورو مع المكافآت والحوافز. وغاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وعلى رغم بدايته القوية مع فريقه هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف في أول ست مباريات، قدم أداء متفاوتا في الفترة الماضية، وتعرض لانتقادات لجهة مستواه على أرض الملعب، وأيضا انضباطه خارجه.

وقال عنه مدربه في المنتخب ديدييه ديشان الإثنين الماضي «عثمان معتاد على التأخير» مع ناديه، مطالبا إياه بأن يكون «أكثر انتباها إلى أمور هي جزء من كرة القدم الاحترافية».

