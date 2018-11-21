دوليه

احتفظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بموقعه كالفريق الوحيد الذي لم يخسر على أرضه هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه فينيكس صنز، بينما سجل كيمبا ووكر 43 نقطة قاد بها فريقه للفوز على بوسطن سلتيكس.

وحسم فيلادلفيا مباراته 119-114، وفاز تشارلوت على ضيفه بوسطن 117-112، بفضل ووكر الذي أصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري، يسجل 40 نقطة على الأقل في مباراة تلي أخرى سجل فيها 60 نقطة.

وحقق فيلادلفيا فوزه الـ12 في 17 مباراة هذا الموسم، ويدين به بشكل كبير الى لاعبه الكاميروني جويل إمبييد (24 عاما) الذي سجل 33 نقطة والتقط 17 متابعة، ليحقق فريقه فوزه التاسع في تسع مباريات في قاعة «ويلز فارغو سنتر». وحقق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا، والثالث في أربعة أيام.

وفي مباراة ثانية، قاد ووكر فريقه تشارلوت للفوز على ضيفه بوسطن بتسجيله 43 نقطة، أضاف اليها أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة. وبات ووكر الذي سجل 60 نقطة السبت في خسارة فريقه أمام فيلادلفيا 119-122 بعد التمديد، سادس لاعب فقط في تاريخ دوري المحترفين يتمكن من تسجيل 60 نقطة و40 نقطة على الأقل في مباراتين متتاليتين، لينضم الى مايكل جوردان وكوبي براينت وبيت مارافيتش وويلت تشامبرلاين وترايسي ماكغرايدي.

وسقط كليفلاند أمام مضيفه ديترويت بيستونز 102-113، في مباراة كان الأفضل فيها أندري دراموند لديترويت مع 23 نقطة و16 متابعة، بينما كان الأفضل في صفوف كليفلاند كولين سكستون مع 18 نقطة. وكان فوز كليفلاند على تشارلوت الثلاثاء، الثاني له فقط هذا الموسم، الا أنه تلقى الإثنين خسارته الثانية تواليا.

وفي مباراة أخرى، حقق ميلووكي باكس ثاني ترتيب المنطقة الشرقية فوزه الثاني عشر في 16 مباراة، وذلك على ضيفه دنفر ناغتس 104-98.

وفي قاعة «فيد إكس فورورم» في ممفيس بولاية تينيسي، سجل مايك كونلي 28 نقطة بينها سبع رميات ثلاثية من 11 محاولة، ليقود بها فريقه ممفيس غريزليز الى تحقيق فوزه الرابع تواليا والسابع على أرضه في ثماني مباريات، على ضيفه دالاس مافيريكس 98-88.

ورفع لوس أنجليس كليبيرز عدد انتصاراته المتتالية الى خمسة بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 127-119، بينما خسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 113-117، على رغم عودة لاعبه راسل وستبروك بعد غياب ست مباريات اثر اصابته في كاحله الأيسر. وفاز نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 140-126، وإنديانا بايسرز على يوتا جاز 121-94.

