دوليه

ذكر مصدر قضائي فرنسي أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بحق نادي باريس سان جرمان بسبب «التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية»، على خلفية ما كشفته تسريبات صحافية عن قيام النادي بتصنيفات عرقية بحق اللاعبين اليافعين.

وكان النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من نوفمبر أنه فتح تحقيقا داخليا في أعقاب ما نشره موقع «ميديابارت» الفرنسي في إطار تسريبات «فوتبول ليكس»، والذي أشار الى قيام كشافيه باعتماد تصنيفات عرقية للمواهب الجديدة. ورفع النادي خلاصة تحقيقه الخميس الى السلطات نافيا وجود أي «تمييز».

الا أن المصدر القضائي أوضح أن النيابة العامة فتحت الجمعة تحقيقا بشأن تهم «معالجة البيانات الشخصية دون إذن»، و»تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية»، و»جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية».