دوليه

بلغت النرويج المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية بفوزها على مضيفتها القرص 2-1 الأول من أمس في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث، والتي شهدت تعادل منتخب بلغاريا مع ضيفه

السلوفيني 1-1. رفع منتخب النرويج رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة بفارق نقطتين أمام بلغاريا ويحل منتخب قبرص في المركز الثالث بخمس نقاط ثم منتخب سلوفينيا في المركز الأخير بثلاث نقاط ليهبط للمستوى الرابع. وفي «نيو جي اس بي ستاديوم» تقدم علا كامارا بهدف للنرويج في الدقيقة 36 ثم عاد كامارا وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني. وعلى ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم تقدم جالين ايفانوف بهدف لبلغاريا في الدقيقة 67 ثم أدرك ميخا زايتس التعادل لسلوفينيا في الدقيقة 75 .