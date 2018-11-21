دوليه

تأهل المنتخب المقدوني إلى المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية عبر الفوز على ضيفه منتخب جبل طارق 4-0 الأول من أمس في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادلت ليختنشتاين مع ارمينيا 2-2. ويتصدر منتخب مقدونيا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة ويأتي منتخب ارمينيا في المركز الثاني بعشر نقاط ثم منتخب جبل طارق في المركز الثالث بست نقاط وأخيرا ليختنشتاين في المركز الرابع. وعلى ملعب فيليب أرينا سجل إينيس بردهي هدف التقدم لمقدونيا في الدقيقة27 ثم أضاف ليا نيستوروفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 67 ثم عاد نيستوروفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 80 قبل أن يسجل الكسندر تراجكوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة. وعلى ملعب رينبارك تقدمت ارمينيا بهدف في الدقيقة التاسعة بتوقيع سارجيس اداميان. ولكن منتخب ليختنشتاين رد بهدفين حملا توقيع مارسيل بوتشيل ونيكولاس هاسلر في الدقيقتين 44 و47 قبل أن يسجل الكسندر كارابيتيان هدف التعادل لارمينيا في الدقيقة 85.