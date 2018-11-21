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أكد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة خالد الشمري أن ازمة الملاعب تؤرقه وزملاءه في اللجنة بسبب انشغال أربعة ملاعب مهمة في اعمال الصيانة خلال الفترة الحالية هي ستادات العربي والسالمية والكويت والشباب.

وأكمل الشمري في تصريح الى «النهار» أن زرع البذور الشتوية لأرضيات الملاعب الاربعة يحتاج الى حوالي 40 يوما، وهي مدة ستكون الملاعب خلالها خارج الخدمة.

ولفت الى أنه يتوقع اقامة نهائي كأس ولي العهد في 25 ديسمبر المقبل، موضحا أن مكان اقامة المباراة يشكل ازمة للجنة بعد خروج ستاد نادي الكويت من الخدمة مؤقتا وعدم جهوزية ستاد جابر الذي لن يعود الى الخدمة قبل شهر يناير المقبل.

واكمل: «لاحظت خلال زياراتي للامارات وجود ملاعب صغيرة تتميز بأرضيات جيدة مع وجود عدد قليل من المقاعد في مدرجاتها يصل الى حوالي 7 آلاف مقعد». وتابع: «نحتاج الى ملعب على الأقل من هذا النوع قليل الكلفة في كل محافظة لاقامة المباريات التي لا يحضرها جمهور كبير ولاقامة تدريبات الاندية التي تخضع ملاعبها للصيانة أو التي ترغب في عدم الاكثار من التدريبات والمباريات على ملاعبها حفاظا على الارضيات».

ولفت الى أن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز ستقام في يومي 27 و28 نوفمبر الحالي بينما تقام الجولة الحادية عشرة في 3 و4 ديسمبر المقبل على أن يقام الدور الاول من كأس ولي العهد في 8 و9 ديسمبر المقبل، لافتا الى ان اجتماع اللجنة مع مديري فرق الدوري الممتاز كان مثمرا وشهد تفهما من الجميع لضرورة اقامة جولتين من الدوري قبل بدء منافسات كأس ولي العهد.

وكشف أن مباراة القادسية والشباب ستستكمل السبت المقبل، بينما ستقام مباراة الصليبخات وخيطان المؤجلة ضمن دوري الدرجة الاولى الجمعة المقبل. وافاد بأن لجنة المسابقات ستعقد في 06:00 مساء اليوم اجتماعا مع ممثلي فرق الدرجة الاولى للاستئناس برأيهم حول مواعيد استئناف منافسات الدوري لافتا الى ان القرار النهائي بخصوص مواعيد المسابقات هو قرار اللجنة.

وتوقع أن تقام الجولة الاخيرة من القسم الثاني من دوري الدرجة الاولى في 29 نوفمبر الحالي وأن تقام الجولة الاولى من القسم الثالث من المسابقة في 4 ديسمبر المقبل.

