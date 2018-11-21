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حصد منتخب الرماية اول من امس ثماني ميداليات متنوعة في مسابقات الفرق والفردي للسيدات والرجال في ثالث ايام البطولة العربية الشاملة الـ14 التي تستضيفها حاليا العاصمة القطرية الدوحة.

واحرزت الرامية ايمان الشماع المركز الاول والميدالية الذهبية في مسابقة سكيت لفردي السيدات وجاءت القطرية ريم الشرشني بالمركز الثاني ومواطنتها سارة محمد بالمركز الثالث.

وحصد الرامي سعود الكندري المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة سكيت لفئة فردي الرجال فيما جاء القطري مسعود العذبة اولا ومواطنه راشد العذبة بالمركز الثالث.

وحقق المنتخب الكويتي المكون من عبدالله الرشيدي ومنصور الرشيدي وعبدالعزيز السعد المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سكيت لفرق الرجال فيما جاء المنتخب القطري بالمركز الاول وحل المنتخب العماني بالمركز الثالث.

ونال منتخب سيدات الكويت المكون من شيخة الرشيدي وفاطمة الزعابي وايمان الشماع المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات سكيت لفرق السيدات فيما احرز المنتخب القطري المركز الاول وحل المنتخب العماني ثالثا.

وحصل منتخب الكويت المكون من الرماة سعود المطيري وحسن الملا وعثمان الفليكاوي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة المسدس 25 مترا لفرق الرجال فيما جاء المنتخب العماني بالمركز الاول والمنتخب القطري بالمركز الثاني.

وحصد الرامي عبدالله الحربي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البندقية لمسافة 10 امتار هوائي لفردي الرجال فيما جاء العماني عصام البلوشي بالمركز الاول ومواطنة حمد الخاطري بالمركز الثاني.

ونال المنتخب الكويتي المكون من عبدالله الحربي وسلطان العصيمي وخالد الماجد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البندقية لمسافة 10 امتار هوائي لفرق الرجال فيما حل المنتخب العماني بالمركز الاول والمنتخب القطري في المركز الثاني.

واحرز المنتخب الكويتي المكون من الراميات منيرة العنجري وفاطمة عبدالمالك ومريم ارزوقي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البندقية 10 امتار لفرق السيدات فيما جاء المنتخب القطري بالمركز الاول والمنتخب العماني في المركز الثاني.

من جهته اشاد رئيس الوفد الكويتي وامين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي بالنتائج التي حققها رماة وراميات الكويت في البطولة العربية والتي جاءت ثمرة جهود متواصلة للنادي لتعزيز رياضة الاباء والاجداد.

واعرب العصيمي عن الفخر بالنتائج «المتميزة» التي حققتها الكويت في هذه البطولة التي تعتبر من البطولات المهمة لما تشهده من منافسة شديدة بين الاشقاء العرب لحصد الميداليات المتنوعة في المسابقات الثلاثة للبطولة.

واعتبر العصيمي ان الانجازات التي حققها رماة وراميات الكويت في البطولة دليلا على استمرارية نجاح الرماية الكويتية في خططها المتنوعة ومشاركاتها الخارجية مضيفا انها انجازات تضاف الى رصيد الكويت الحافل اقليميا وعالميا في رياضة الرماية.

ولفت الى ان هذه الانجازات المتواصلة للرماية الكويتية لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تتلقاه هذه الرياضة من القيادة السياسية للبلاد ومن الهيئة العامة للرياضة لا سيما في المشاركات الخارجية «التي نشهد فيها تميزا كويتيا باستمرار يتمثل في تحقيق ميداليات عديدة ورفع علم الكويت فيها».

