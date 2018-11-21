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انتزع التضامن لقب بطولة الاشبال الثانية للكراتيه، التي اختتمت اول من امس على صالة اتحاد اللعبة بالسالمية بحصده 12 نقطة متصدرا ترتيب الفرق، وقام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكراتيه عماد بهبهاني وامين السر العام منصور السبيعي بتتويج التضامن بكأس البطولة التي حققها ابناء التضامن للمرة الثانية على التوالي.

وحل اليرموك بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما ذهب المركز الثالث للشباب برصيد 5 نقاط.

وشملت البطولة على منافسات كاتا فردي11 سنة و13 سنة وكاتا جماعي وقت الفردي تحت 11 سنة و13 سنة وقت الفرق.

وشارك في البطولة 151 لاعباً يمثلون 13 نادياً. من جانبه، بارك بهبهاني لادارة ولاعبي وجمهور نادي التضامن على احراز كأس البطولة للمرة الثانية على التوالي كما بارك للفرق اصحاب المركزين الثاني والثالث، واشاد بذات الوقت بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعبون رغم صغر سنهم ما يؤكد اهتمام الاندية بالقاعدة وتأسيسها بالصورة المطلوبة حتى يقدم اللاعبون مستويات عالية في المستقبل سواء مع انديتهما ومع المنتخبات الوطنية.

وقال: «وضعنا على عاتقنا بمجلس ادارة الاتحاد تطوير اللعبة والنهوض بها لما فيه مصلحة الاندية والمنتخبات خاصة بالمشاركات الخارجية ووضع اسم الكويت في السجلات الذهبية».

وشكر بهبهاني جميع اللجان العاملة في الاتحاد لحرصها على تجهيز جميع امور البطولة منذ بدايتها وتوفير سبل الراحة للفرق المشاركة للتركيز في المباريات وتقديم مستويات عالية.

