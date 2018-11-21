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اعلن مدير منتخب البراعم «مواليد عام 2006» سليمان الخلاوي انطلاق تدريبات المنتخب على ملعب جامعة الكويت بالعديلية، استعدادا لمباراتي فريق اكاديمية اسباير القطرية يومي 2 و4 ديسمبر المقبل واللتين تستضيفهما البلاد. وتضم قائمة المنتخب للمباراتين 37 لاعبا هم: مهدي الحمر وناصر راشد ومسعد الفضلي وتركي فيصل ويوسف المطيري وعلي دشتي وعلي عثمان ومقداد صفر وسلمان بخش وحسين غلوم وخالد الكندري ويوسف الحربي وعبد الله الايوب ومشاري العلي وراكان السعيد واحمد بودي واحمد الرشيدي ومحمد العمران ومحمد العازمي وجاسم المطر وعبد الله بنيان وحسين درويش وخالد جمال وطلال المطيري وغازي السلطان وحمد الجلاهمة وسلطان الفضلي وطلال المنيع وعبد العزيز المطيري وشاهين الخالدي ويوسف العازمي وسعود الكندري ومحمد الحجي وحسين الحسيني وعبد الله الهاجري وعمر العبيدان وبدر السعيدي.