loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أزرق البراعم» يستعد لـ«اسباير»


اعلن مدير منتخب البراعم «مواليد عام 2006» سليمان الخلاوي انطلاق تدريبات المنتخب على ملعب جامعة الكويت بالعديلية، استعدادا لمباراتي فريق اكاديمية اسباير القطرية يومي 2 و4 ديسمبر المقبل واللتين تستضيفهما البلاد. وتضم قائمة المنتخب للمباراتين 37 لاعبا هم: مهدي الحمر وناصر راشد ومسعد الفضلي وتركي فيصل ويوسف المطيري وعلي دشتي وعلي عثمان ومقداد صفر وسلمان بخش وحسين غلوم وخالد الكندري ويوسف الحربي وعبد الله الايوب ومشاري العلي وراكان السعيد واحمد بودي واحمد الرشيدي ومحمد العمران ومحمد العازمي وجاسم المطر وعبد الله بنيان وحسين درويش وخالد جمال وطلال المطيري وغازي السلطان وحمد الجلاهمة وسلطان الفضلي وطلال المنيع وعبد العزيز المطيري وشاهين الخالدي ويوسف العازمي وسعود الكندري ومحمد الحجي وحسين الحسيني وعبد الله الهاجري وعمر العبيدان وبدر السعيدي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة