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الهيئة تنسق لـ«عموميات الأندية»


بدأت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بادارة الأندية الرياضية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لترجمة خارطة الطريق والاستعداد لمرحلة تعديل الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية لتتوافق مع أحكام القانون 87/2017. وصرحت مدير ادارة الأندية الرياضية سعاد حاكم أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الهيئات الرياضية لمطابقة كشوف الجمعيات العمومية بين الهيئة العامة للرياضة والهيئات الرياضية وتشكيل فرق عمل للرد على جميع الاستفسارات ومتابعة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وتلقي محاضرها، مشيرةً الى أن الادارة تسلمت بالفعل مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الأندية الشاملة والمتخصصة المزمع عقدها ابتداءً من 28 الشهر الحالي وحتى 2 ديسمبر المقبل لتعديل الأنظمة الأساسية.
وأشادت حاكم بالتعاون من قبل مجالس ادارات الأندية الشاملة والمتخصصة وقالت إن الجميع يعمل لترجمة خارطة الطريق واجراء الانتخابات وتجاوز هذه المرحلة للانطلاق بمسيرة العمل الرياضي الى آفاق التقدم والانجاز.


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