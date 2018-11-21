loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العميري والبراك والعلي اجتازوا دورة المنسقين الآسيوية


شارك وفد من اتحاد الكرة في دورة المنسقين العامين للمباريات والمنسق الاعلامي لكرة القدم والتي أقيمت في مقر الاتحاد الاسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وضم الوفد كلاً من: جاسم العميري وفهد البراك «مراقبا مباريات»، وعبدالرحمن العلي «منسق اعلامي».
واجتاز المشاركون الدورة بنجاح، ليتم اعتمادهم من قبل الاتحاد الاسيوي.
ويعد تأهيل الكفاءات ضمن خطة عمل مجلس ادارة الاتحاد لاعادة الكرة الكويتية الى الريادة من خلال مواكبة اللوائح والقوانين الآسيوية.
وركزت دورة المنسقين العامين للمباريات على أفضل الممارسات في تنظيم المباريات، ومن ضمنها دراسة حالات تقع قبل المباريات وحالات أخرى خلالها وابراز أهم التحديات التي يتم مواجهتها، كما تم تخصيص محاضرة حول اعداد تقرير تفصيلي عبر نظام التسجيل الالكتروني AFCAS في الاتحاد الآسيوي. أما دورة المنسقين الاعلاميين فركزت على تطبيق أسلوب موحد في ادارة العمليات الاعلامية بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، واشتملت أيضاً على عدة موضوعات مثل تحديات الاتصال والحلول، استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات التسويق والبث.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة