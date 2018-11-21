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شارك وفد من اتحاد الكرة في دورة المنسقين العامين للمباريات والمنسق الاعلامي لكرة القدم والتي أقيمت في مقر الاتحاد الاسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وضم الوفد كلاً من: جاسم العميري وفهد البراك «مراقبا مباريات»، وعبدالرحمن العلي «منسق اعلامي».

واجتاز المشاركون الدورة بنجاح، ليتم اعتمادهم من قبل الاتحاد الاسيوي.

ويعد تأهيل الكفاءات ضمن خطة عمل مجلس ادارة الاتحاد لاعادة الكرة الكويتية الى الريادة من خلال مواكبة اللوائح والقوانين الآسيوية.

وركزت دورة المنسقين العامين للمباريات على أفضل الممارسات في تنظيم المباريات، ومن ضمنها دراسة حالات تقع قبل المباريات وحالات أخرى خلالها وابراز أهم التحديات التي يتم مواجهتها، كما تم تخصيص محاضرة حول اعداد تقرير تفصيلي عبر نظام التسجيل الالكتروني AFCAS في الاتحاد الآسيوي. أما دورة المنسقين الاعلاميين فركزت على تطبيق أسلوب موحد في ادارة العمليات الاعلامية بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، واشتملت أيضاً على عدة موضوعات مثل تحديات الاتصال والحلول، استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات التسويق والبث.