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بداية مثالية لـ«الأوقاف» في «كرة الوزارات»


استهل فريق وزارة الأوقاف دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم بالفوز على فريق جامعة الكويت (حامل اللقب) 4 - 1 ضمن المجموعة الأولى والتي أسفرت بقيه نتائجها عن فوز الهيئة العامة للصناعة على الادارة العامة للجمارك 4 - 0 وتعادل الادارة العامة للاطفاء مع الحرس الوطني (بطل كأس السوبر) 3 - 3. وفى المجموعة الثانية فاز فريق وزارة الكهرباء والماء على وزارة التربية 1 - 0 وفريق مجلس الوزراء على وزارة الداخلية 3 - 1 وبلدية الكويت على وزارة الصحة 3 - 1. وبهذه النتائج تصدرت الهيئة العامة للصناعة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن وزارة الأوقاف الذى يحتل المركز الثاني فيما تصدر مجلس الوزراء المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن بلدية الكويت ووزارة الكهرباء الماء.


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