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تعادل المنتخب القطري اول من امس مع نظيره الايسلندي 2 - 2 في مباراة دولية ودية اقيمت في أوبان البلجيكية ضمن استعدادات الأول لكأس آسيا مطلع 2019 في الامارات.

وسجل حسن الهيدوس (3) وبوعلام خوخي (68) هدفي قطر، وآري فراير سكولاسون (26) وكولبين سيغثورسون (56 من ركلة جزاء) هدفي ايسلندا.

وسجلت ثلاثة أهداف من كرات ثابتة، الأول بعد ان حصل المنتخب القطري على خطأ في الجهة اليسرى وركلة حرة انبرى لها الهيدوس فخدعت الحارس وسكنت الشباك. وتعادل المنتخب الايسلندي من خطأ خارج المنطقة ونفذ سكولاسون الركلة فارتطمت الكرة بالقائم الأيمن وتحولت الى الشباك، ثم تقدمت أيسلندا من ركلة جزاء.وأدرك المنتخب القطري التعادل بعد هجمة وكرة الى بوعلام سددها قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك الايسلندية.وحقق المنتخب القطري الفوز في 3 مباريات ودية سابقة على الصين 1 - 0، وفلسطين 3 - 0، والاكوادور 4 - 3 في الدوحة، وخسر أمام أوزبكستان 0 - 2 في طشقند. ويلعب «العنابي» أربع مباريات أخرى مع الأردن، قرغيزستان، الجزائر وايران في ديسمبر. وأوقعت قرعة كأس آسيا قطر في المجموعة الخامسة الى جانب السعودية ولبنان وكوريا الشمالية.

