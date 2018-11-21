الأزمنة و الأمكنة

تحتفل الأمة الإسلامية قاطبة- في هذه الأيام بذكرى من أهم ذكرياتها، وهي ذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يرى المسلمون أهم من هذه الذكرى التي نقلت البشرية إلى نور الهداية، وانقذت الناس من الجهل والضلال وعبادة الأوثان، كما انقذتهم من طِبَاعِ التشاحن والتطاحن التي كانت تدور بين مُخْتَلَفِ فروع الأمة قبل نزول الإسلام مباشرة.

والكويت، هذا البلد المسلم، لا يقل عن غيره من بلاد المسلمين اهتماما بذكرى النور الذي أنار طريق الهداية للدنيا كلها. ولذلك فإننا نرى أبناء وطننا منذ أمد طويل وهم يَحْتفون بهذه المناسبة الغالية، ويلتقون عند زمن حلول ذكراها لكي يستمعوا إلى من يحدثهم عن سيرة رسول الله ومناقبه وأعْماَلِهِ. وكانت المدارس تهتم بذلك وتقيم الحفلات في هذه المناسبة، كما كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقوم بمثْل ذلك عن طريق حفل كبير تُقِيمُهُ في أحد مساجد الكويت، فيشارك عدد من العلماء في إلقاء الخطب المبَيِّنَة لسيرة الرسول، والشارحة لكثير من الأمور المتعلقة ببدء الرسالة ونزول الوحي، وما جرى من أمور في تلك الأيام التي غَمَرَ فيها الإسلام بطاح مكة لكي ينتقل منها إلى العالم كله.

ولاشك في أن الذكرى مهمة، وإحياؤها مهمٌّ كذلك وليس للمسلمين من أمرهم شيء إلا أن يتحدثوا عن الرسول الكريم الذي رَفَعَ الأمة من الضلال إلى الهدى، وكان مثالا للقائد الذي كان كل همه أن يتجه الناس إلى دين الله الحنيف، وأن يَبْتَعِدوُا عن غير الإسلام من الديانات، كَما كان همه نشر الفضيلة، والعادات الطبية، والمحبة، بين المسلمين جميعا.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي الكريم ومن كان معه من المسلمين بصفات كريمة وردت في التوراة وفي الانجيل ووردت في القرآن الكريم ضمن إشارة إلى ورودها في الكتابين السابقين على نزوله.

قال تعالى في سورة الفتح (الآية رقم 29):

«محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشِدَّاءُ على الكفار رحماءُ بينَهُمْ، تراهم ركَّعاً سُجَّداً يبتغُون فضلاً من الله ورضوانا، سيماهم في وُجُوهِهِمْ من أثرِ السُّجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطنه فآزره فاستغلظ، فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيض بهم الكفار. وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم مغفرة وأجراً عظيماً».

ونحن اليوم نستعيد ذكرى بزوغ ذلك الضياء، ونذكر ما حبانا الله به من رحمة وفضل بمولد الرسول الكريم وننتهز هذه الفرصة لكي نقدم هذه اللمحات السريعة التي تدل على شيء مما حدث في ذلك الزمان الكريم.

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لعل من أفضل ما نتحدث عنه هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت حياته مصدر إشعاع على الدنيا كلها، وكانت الرسالة التي حملها منبع نور أضاء طريق الناس الذين كانوا قبل هبوط الوحي من الله سبحانه على نبيه في حالة غير مستقيمة، أمورهم مضطربة، ودياناتهم مختلفة لا يعرفون منها إلى الدين القويم سبيلاً وبمجرد أن صدع الرسول الكريم بما أُمِرَ به من نشر رسالة الإسلام حتى بدأ كثيرون من أولئك الناس وبخاصة في مكة وما حولها من أنحاء جزيرة العرب يلتفتون إلى هذا النداء القدسي، الساطع بكلمة الحق، القوي بحجة القرآن الكريم.

وكان بدء الوحي لافتاً للأنظار إذ وجد أولئك العرب أن أول ما استمعوا إليه من كتاب الله وهو القرآن العظيم الأمر بالقراءة: اقرأ. وكانوا وقتذاك أمة أمية فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينتشل تلك الأمة مما كانت عليه ويهديها إلى طريق النور عن طريق القراءة.

وبذلك فإن عرب ذلك الزمان قد استمعوا إلى توجيهات لم يستمعوا إلى مثلها، وجاءهم بلاغ عظيم بدينٍ حمل خَبَرَهُ إليهم سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم.

وقد تنبه فوراً أولوا العقول المنيرة والقلوب السليمة الصافية إلى أهمية ما يتلوه محمد بن عبدالله عليهم من الآيات الحكيمة وتقبل الفوج الأول من المسلمين هذا النداء، فاتجهوا إلى الإقرار بالإسلام واتباع هدي خير الأنام. ولقد كان هؤلاء هم بداية المهتدين وأول من دخل إلى الدين الإسلامي، ثم تزايدت الأعداد وفق ما كتبه الله لدينه الحنيف الذي جاء به رسولنا الكريم وشهد به القرآن الكريم المحفوظ برعاية الله وعنايته كما قال تعالى: «إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنَّا له لحافظون».

وفي بدايات نزول الوحي، وَتَبْليغ الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم بحمل الرسالة ونشرها بين الناس أمور ينبغي أن تُذْكَر، وأن نُفَصِّل فيها القول.

روي عن عروة بن الزبير أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، فَيَتَحنَّثُ فيه - وهو التَّعبُّدُ - الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يَرْجِعُ إلى خديجة، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك. فقال: إقرأ: فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فَغَطّني حتى بلغ مِنِّي الجهد، ثم أرسلني. فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فَغَطَّني الثانية حتى بلغ منِّيَ الجهد، ثم أرسلني. فقال: إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي عَلَّم بالقلم * عَلَّم الإنسان ما لم يعلم».

واستأنفت سيدتنا عائشة قائلة:

«فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فُؤَادُهُ، فدخل على خديجة بنت خويلد، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة: مالي؟ وأخبرها الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلَّ، وتُكسِبُ المعدوم، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل... وهو ابن عمها. وكان امرءاً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول: فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أُنزل على موسى، يا ليتني كُنْتُ فيها جذعاً، ليتني أكون حيا إذ يُخرجُك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَوَ مُخرِجِيَّ هم؟ فقال: نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يُدركني يومك أنصرْكَ نصراً مُؤزَّراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي بعد ذلك» وللحديث بقية طويلة. ولكننا نعود هنا إلى سورة (العلق) بصفتها أول ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اقرأ باسم ربك»: أمرٌ بأن يبدأ القراءة باسم الله تأدُّباً. «الذي خلق»: يعني خلق الخلائق كلها.

«خلق الإنسان من علق»: يعني خلق ابن آدم من العلقة.

«إقرأ»: كرر الأمر بالقراءة تأكيداً لذلك.

«وربك الأكرم»: أي الكريم على عباده، الحليم على من جَهِل منهم فلا يُعَجِّلُ له العقوبة.

«الذي علم بالقلم»: علم الإنسان الخط والكتابة.

«علم الإنسان ما لم يعلم»: علمه كل ما يحتاج إليه في حياته من أنواع الهدى والبيان.

«كلاَّ إن الإنسان ليطغى» حقا؛ إنه ليتجاوز حده ويتكبر على ربه.

«أن رآه استغنى» أي رأى نفسه غنياًّ.

إلى نهاية السورة الكريمة التي نزل القسم الأول منها في أول ما نزل من الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم.

لقد تحمل رسول الله عبئاً ثقيلاً، وسمع وشاهد ما لم يسمعه من قبل أو يشاهده، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعده لهذه المهمة منذ تخلُّقه في بطن أمه، بل وقبل ذلك بكثير. ألم يقل له عمه العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه:

من قبلها طبت في الظلال وفي

مستودَع حيث يُخصفُ الوَرَقُ

ثم هبطت البلاد لا بشر

أنت، ولا مضغة، ولا علقَ

بل نطفه تركب السفين وقد

ألجم نسراً وأهله الغرقُ

تُنقل من صالب إلى رحم

إذا مضى عالمُ بدا طبقُ

وردت نار الخليل مكتتماً

في صلبه أنت، كيف يحترق؟

وهيأه الله للقيام بعبء الرسالة منذ البداية فحين كان متزملاً كما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، نزلت عليه آيات بينات هي أول سورة المزمل، يقول الحق تبارك وتعالى:

«يا أيها المزَّمِّل، قم الليل إلا قليلاً، نصفَه أو انقص منه قليلاً، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً».

وجاء سبب هذا الطلب بعد ذلك في قوله تعالى:

«إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً، إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطئاً وأقومُ قيلاً، إن لك في النهار سبحاً طويلاً، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا».

أما ما بعد ذلك فإن الله سبحانه يعلم ما سوف يقوم به المكذبون لرسوله، ولذا فإنه يطلب منه الصبر على ما يقولون ويريده أن يهجرهم هجراً جميلاً، فإذا استمروا على عنادهم فإن رب السموات والأرض يقول له: «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهِّلهم قليلاً، إن لدينا أنكالاً وجحيماً».

فهذا توجيه إلهي يتواكب مع خطوات الوحي، وخطوات التبليغ بمضمون الرسالة المحمدية.

وهو سبحانه يطلب منه في سورة المدثر ما يلي:

«يا أيها المدَّثر، قم فأنذر، وربك فكبِّر، وثيابك فطهِّر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر».

وإنَّ طَلَبَ الصبَّرِ هُنا إنما هو بسبب شدة ما يتعرض له الرسول الكريم من أذى يقوم به المكذبون، فيطلب منه ربه تعالى أن يصبر على أذاهم وأن يَعُدَّ هذا الصبر لله وحده وفي سبيل رضاه.

لا ريب في أن الدعوة التي صدع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ذات صدى إخْتَرَقَ الآفاق وانتقل من محيط مكة إلى كافة أنحاء جزيرة العرب. فتناقل الناس ما يقوله الرسول الأمين وما يرويه من آيات الكتاب الكريم، وصارت بادية العرب تتناقل الأخبار، ويحفظ بعض أهلها ما ينزل من الآيات. ولكن أهل مكة لم يُسْلم منهم إلا القليل وهذا العدد القليل تعرَّض إلى أسوأ ما يمكن أن يتعرض له إنسان، فقد جاءهم الأذى في أنفسهم وأموالهم. وقاطعت قريش بني هاشم وهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد كان العزم النبوي قوياً وشديداً، وكان حريصاً على تبليغ رسالة ربه. فقد رأى من الدلائل ما يوحي بأن هذا الدين الذي يدعو إليه هو الحق المبين وأن الله سبحانه وتعالى سوف يُظْهِرُهُ آخر الأمر، وإن تجَبَّر من تجبَّر، وصد من صد عن نور الرسالة.

وكان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن الله سبحانه لن يُسلِمَهُ إلى هؤلاء المنكرين الذين أوقدوا له نار العداوة وبذلوا كل ما يستطيعونه من جُهد في سبيل صد الناس عنه، وفي سبيل منعه من أداء الرسالة.

كل ذلك في الوقت الذي كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على أنبيائه ورسله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفي هذا للدلالة على نصرة الله له.

قال محمد بن اسحق المطلبي، وهو من كتَّاب السيرة النبوية الأوائل: «فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعثه الله رحمة للعالمين».

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هذه بدايات لابد من ذكرها، وسوف نواصل الحديث إن شاء الله حتى نصل إلى ما نريده من بيان جوانب السيرة النبوية الشريفة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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وكما كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مُعَداً اعدادا كاملا لتلقي الرسالة، والقيام بعبء الدعوة، فقد أدّى هذه الرسالة وحفظ الأمانة، واستحق من الله سبحانه ان يرعاه، وان يوصي به المسلمين من أمته، واستحق - أيضاً - أن يمتدحه في أكثر من موقف.

لقد كان القرآن الكريم يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه آيات تدعو إلى الصلاة عليه مثل قوله تعالى: «إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، وكان الرسول الكريم قد قال ضمن حديث طويل أن جبريل قال له: قل آمين، وعندما نطق بها قال: من ذُكرتَ عنده، لم يُصلَ عليك فأبعده الله. إن طلب الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وارتفاع ذلك إلى مقام الله الواحد وملائكته كما ورد في الآية إنما هو دليل على المكانة التي استحقها الرسول الكريم، وعلى أنه أدَّى رسالة ربه كما أُمر، وتحمل المشاق في سبيل نشر الدعوة وتبليغ الاسلام حتى صار واقعا مسلَّماً به، وصارت الرايات الإسلامية تخفق في كل مكان. ولم تَحِنْ وفاته صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل الناس في هذا الدين الحنيف أفواجا، ولم يمض وقت قصير بعد وفاته إلا وقد خرج نداء الإسلام إلى خارج جزيرة العرب، وبدأت الفتوحات الإسلامية تأخذ طريقها إلى أرض الواقع.

ثم إنه قد طُلِبَ منا أن نذكر رسول الله عند الاذان لكل صلاة. وإذا انتهى الأذان فإن من المطلوب منا ان نردد بعده القول المأثور: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته».

ولقد أمرنا الله سبحانه أن نؤيد رسوله وننصره ونؤمن بالرسالة التي جاء بها، وَذَكَّرنَا في سورة التوبة بما كان قد أغدق عليه صلى الله عليه وسلم من الفضائل، حين خرج إلى مهاجره في المدينة المنورة وبصحبته صاحبه أبو بكر الصديق، وحين أحسا ببعض رجال قريش وهم يتتبعون آثارهما كان غار ثور مكاناً أميناً تكفل الله سبحانه وتعالى بتحصينه، وإبعاد أعين الناس عن الرسول وصاحبه وفي هذا يقول سبحانه وتعالى:

«إلا تنصروه فقد نصره الله، إد أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، وايده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السُفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم».

وتُوالي آيات القرآن الكريم الإشادة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر مآثره، وما جَلَب من الخير لأمته. وَتُردِّدُ دائماً - أنه أدَّى رسالة ربه، ونهض بما أمره به الله تعالى لم يتردد في ذلك، ولم يُصَبْ بالعجز عن القيام بواجبه في نشر الدين الكريم الذي أشرق على مكة أولاً ثم أخذ في الانتشار، وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. لقد كان الاسلام نورا وكان محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام هو حامل مشعل هذا النور الحريص على أن ينير به الدنيا تنفيذاً لأمر اللّه تعالى.

وأوضح ما جاء في سورة التوبة من وصف للرسول الكريم هو الذي تضمنته الآية رقم 128، وفيها قوله تعالى:

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم».

وفي هذا الوصف غاية التبجيل للرسول فهو منهم وليس غريبا عنهم، عربي من العرب، وهو يصعب عليه أن يتعرض أحدكم للمشقة، وهو حريص عليكم، وعلى هداكم. وهو مع ذلك كله رؤوف رحيم بكم.

وهكذا نرى ان الجاهلية كانت ظلمات وكان الجهل بالاسلام أمراً مُنفِّراً شديد السوء، ولذا فإن الله سبحانه يردد في كتابه الكريم أن هذا الدين نور، وأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - قد جاء لكي يملأ الدنيا نورا بعد ان ملأها ظلام الكفر:

«هو الذي يُنزِّلُ على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إن الله بكم لرؤوف رحيم».

ثم إن القرآن الكريم لا يترك أمراً من الأمور الدالة على صدق الرسالة، وعلى وفاء الرسول الكريم بها إلا وأشار إليه، فهو في سورة الأعراف يؤكد أن ما جاء به محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قد سبقت به الرسالات الأولى، وقد جاء ذكر هذا النبي الكريم في التوراة والانجيل فإن اسمه مكتوب فيهما. وفيهما أيضا إشارة إلى عدد من الأمور التي جاء بها إلى هذه الأمة مما يستدعي إيمان أولئك الذين نزلت عليهم التوراة وَنَزَلَ الانجيل فوصلتم البُشرىَ بالإسلام رسالةً مؤكدة لما سبقها مؤيدةً لكل ما جاء به الرسل الأوائل. وفي الآية التي نشير إليها هنا وهي ذات الرقم 157 من سورة الأعراف دليل على ذلك:

«الذين يتبعون الرسول النبيَّ الأمِّيِّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويُحلُّ لهم الطيبات ، ويُحرِّم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به، وعزرَّوه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزلِ معه أولئك هم المفلحون».

لا نجد من ألفاظ التأييد، بل والمديح لهذا الرسول الكريم أكثَرَ مما ورد في الآيات التي قدمناها بغرض تعرف منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه.

وهناك آيات أخرى كثيرة في كتاب الله الكريم نجد أن فيما قدمنا دلالة على كل ما جاء فيها من ثناء، ومن دعوة إلى الإيمان برسالة الإسلام التي بلَّغنا بها رسول الله الذي جاء آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، ومُحلاَّ للطيبات، ومحرماً للخبائث.

ثم إنه يرفع بعض ما الزمتهم به الديانات السابقة. هذا النبي الكريم هو الذي يُفلح من اتبعه ونصره، وسار على هدى النور الذي جاء به.

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كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يُكثر من الأحاديث التي يوضح فيها مبادئ الرسالة، ويدل على ما جاء به من الهدى، ويضرب لذلك الأمثال حتى يقرِّب حديثه إلى مستمعيه من المؤمنين بما أُرسل إليهم به من امر الدين الاسلامي الحنيف.

إنه يقول مثلا: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نَقِيّةُ قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسَقَوا وزرعوا، وأصابت منها طائفةً أخرى، إنما هي قيعان لا تُمسِك ماءً، ولا تنبتٌ كَلأً، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فَعلمِ وعلَّم، ومَثَلُ من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلتُ به».

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن حديثه هذا حث المسلمين على أن ينتفعوا بما يقوله لهم، وما يوصله إليهم من الهدى حتى يستفيدوا ويُفيدوا غيرهم، كما تستفيد الأرض حين يهطل عليها المطر.

وكان دأب الرسول الكريم أن يتخير الأوقات المناسبة فينصح، ويوجِّه، وَيَدُلّ على الطريق المستقيم، ولقد سمعنا من أحد أصحابه الكرام قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة» أَيْ يختار الأوقات التي يقدم فيها موعظته إلى أصحابه، وهو حريص أن يكونوا على استعداد لتقبل نصحه، وهو في الوقت نفسه لا يُقدِّمُ هذا النصح باستدامة، فهو لا يريد أن يمل مستمعه بسبب كثرة التوجيه بل هو يتحين الفرص لذلك.

ومن النصائح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس».

ومما هو غنيُّ عن الذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يتحلى بكل هذه الصفات التي يدعو الناس إليها وكان قبل هجرته يعامل الناس بالحسنى، مهما كانت قسوتهم عليه وعنادهم له. وكان يتحمل الأذى في سبيل الله، وقد بلغ بالكفار في الحاق الأذى به مبلغاً عظيماً يدل على حقدهم عليه، وعدم قبولهم للإسلام رغبة في تمسكهم بعبادة ما كانوا يعبدونه من أصنام.

حَدَّث الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يصلِّي عند البيت «الحرام»، وأبوجهل وأصحابٌ له جُلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيُّكُم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذ سجد؟ فانبعث أشقى القوم، فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أُغَيِّرُ شيئاً، لو كان لي منعة».

قال ابن مسعود: «فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه، ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات، فَشَقَّ عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يَرَوْنَ أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سَمَّى: اللهمَّ عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعُقبة بن أبي مُعَيط».

يقول ابن مسعود: وعد السابع فلم احفظه، فو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القلب: قليب بدر».

قوله: السلى: الجلدة التي يكون فيها ولد البهائم، والقليب هو البئر الذي رميت به جثث كفار قريش يوم بدر»، والقليب في لهجتنا معروف باسم: الجليب. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم في سورة الحديد فبين أصول الرسالة التي يحملها. وأشار إلى بعض صفات الرسول الكريم المهمة فقال: «هو الذي يُنزِّل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم».

إن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أرسله الله سبحانه إلى هذه الأمة لكي يخرجها من ظلمات الجهل ومن عبادة الأصنام والسجود لغير الله، فيهديها إلى نور الإسلام حتى تنقشع عنها تلك الظلمات ويتبدَّى لها نور الحق ساطعاً منيراً يهتدي به كل ضال فيسلك الطريق المستقيم الذي يدله عليه هذا النور الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لقد أنزل الله سبحانه على عبده الآيات البيِّنَات التي تحتوي على البراهين الدالة على وحدانية الله وعلى خصوصية الدين الاسلامي الحنيف باعتباره دين الحق والهدى، الذي ينأى بالناس عن المعتقدات الضالة، ويفتح لهم باب حياة جديدة سعيدة. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشراً بالرسالة الاسلامية التي نزل بها الوحي الأمين عليه، وكل ذلك قد جاء رحمة من الله للناس ورأفة بهم.

ولولا هذه الرحمة الالهية، والرأفة التي خص الله بها نبيه وعباده لبقي الخلق على ما هم عليه، دون أن يهتدوا إلى أي أمر من الأمور التي تدلهم على سبل السلام التي وضحها الاسلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالمقارنة بين ما كان عليه العرب قبل مجيء الإسلام وَبَعْدهَ، فإننا نجد فرقاً كبيراً، فقد انتظمت حياتهم، وصار لهم شأن كبير في المنطقة كلها، وبخاصة عندما اكتمل أداء الرسالة، وعرف كل امرئ واجبات دينه وخرجت الأفواج المسلمة ناشرة دعوة الحق إلى العالم أجمع، ورفرفت راية الإسلام في كل مكان.

كان محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم نوعاً فريداً من البشر، في حسن تعامله مع الناس، وفي أخلاقه العالية التي تحدث عنها القرآن الكريم، فجاء في إحدى آياته: «وإنك لعلى خلق عظيم»، ولمساواته بين الجميع وحرصه على أداء الرسالة منذ أن صدع بها عندما أمره الله سبحانه بذلك، فقام بما طُلب منه وأعرض عن الكافرين. وبقى حتى آخر يوم في حياته وهو يوجِّه المؤمنين إلى ما يفيدهم، ويحرص على صيانة حوزة المدينة التي صارت موئل الاسلام، فكان حرصه على أن تكون قوية ومُهابة حرصاً شديداً، ولذلك فإنه هيأ جيشاً كان يضمُ عدداً من كبار أصحابه رضي الله عنهم، وجعل الصحابي الجليل أسامة بن زيد على رأس هذا الجيش، ووجهه إلى موقع اسمه «البلقاء»، وهو من المناطق الأردنية الآن، وكان تحت سلطة الروم. وكان الذي دفع الرسول الكريم إلى إرسال هذا الجيش، ومهاجمة الروم هو أنه علم بنية هؤلاء مهاجمة المدينة المنورة، وكان صلى الله عليه وسلم يشعر بأن هؤلاء سوف ينتهزون الفرصة إذا حدث له أمر الله فتوفى فينقضون على دولة الاسلام الوليدة، ويبعثرون جهود المسلمين، وهم في بداية أمرهم فكان قراره بإرسال هذا الجيش قراراً حكيماً فيه حماية الاسلام، وتحصين المدينة المنورة، وإبعاد أعداء المسلمين حتى لا يصلوا إلى ما يريدونه من إطفاء شعلة الإسلام التي بدأت تتوقد ويصل سناها إلى كل مكان من جزيرة العرب.

وأدل شيء على حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه المهمة مهما كانت الظروف، ورغبة منه في عدم اتاحة الفرصة لأعداء الإسلام كي يَهْجِمُوا على دار الإسلام فقد كان يهتف بالمحيطين فيه قبل وفاته بقليل قائلاً:

أنفذوا جيش أسامة... أنفذوا جيش أسامة

وهذا النداء النبوي، في ذلك الظرف الحرج هو ما يصدق قول الله تعالى: «حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ». ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش الإسلام بقيادة أسامة بن زيد على حدود المدينة، فرجع عندما بلغه خبر الوفاة، ليرى ماذا يتقرر في المدينة على ضوء ذلك. ولكن سيدنا أبا بكر الصديق أمره بتنفيذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذن القائد في استبقاء سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة لكي يكون عوناً له في مهمته الجديدة فسمح أسامة لعمر بالانصراف إلى حيث أراد الصديق وخرج الجيش ثم عاد ظافراً منتصراً.

إن ما قدمناه إنما هي نماذج للصفات الكريمة الطيبة التي يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي صفات جمعت أمته الإسلامية حوله، وجعلتهم يرون فيه هادياً ومبشراً ونذيراً وآمنوا به واهتدوا.

وإذا كان الفضل هو ما شهدت به الأعداء، فإن هناك أكثر من شاهد على تميز الرسول الكريم بأفضل الصفات وأقربها إلى الكمال.

كان أبوسفيان بن حرب من زعماء قريش، وكان يذهب إلى الشام في تجارات لقومه. وهو رجل مؤتمن عندهم، وله مكانة بارزة بين زعماء قريش وكان في ذلك الوقت يناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ويضمر للإسلام حقداً شديداً ودفيناً إلى أن هداه الله إلى الإسلام، فصار مسلماً صادقاً ومجاهداً.

ورد عنه حديث يتعلق بالرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم المسمَّى: هرقل، وقد ذُكِرَتْ مع ما دار حولها في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وجاء في الصحيحين:

«عن ابن عباس، قال: حدثني أبو سفيان، من فيه إلى فيَّ، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقصد مدة صلح الحديبية). قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال: وكان دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه؛ فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبوسفيان: أنا. فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه، فقال قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبوسفيان: وايم الله! لولا أن يؤثروا عَلَىَّ الكذبَ لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا، بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال: قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك، فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت هو رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه، أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تُبْتَلَى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال بم يأمركم؟ قال: قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارج. ولم أك أظنه منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. و(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى? كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ...) إلى قوله (اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا».

هذه شهادة مهمة تدل على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين.

