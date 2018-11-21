الاخيرة

القاهرة الوكالات: كشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفاً متزوجون وسبق لهم الزواج. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي احتفل به العالم امس أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

وأكد التقرير أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

