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يجري رجال المباحث الجنائية البحث والتحري للتعرف على هوية قاتل اقدم على قتل شخص بتسديد 5 طعنات له ورمي جثته بالقرب من مستشفى مبارك فجر امس، كما يعكفون لحل لغز العثور على جثة شاب كويتي متغيب عن منزل ذويه في بيان منذ عدة ايام يبلغ من العمر 23 عاما في منزل قيد الانشاء في منطقة صباح السالم.

القضية الاولى تدور أحداثها بورود بلاغ فجر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل شخص يفيد بأنه شاهد تاكسي جوال قام برمي شخص بالقرب من مستشفى مبارك الكبير في منطقة الجابرية ولاذ بالفرار، وبعد وصول رجال الأمن والمباحث تبين بأن الشخص جثة هامدة حيث تعرض لـ4 طعنات مميتة وقد تم تبصيمه لمعرفة هويته إلا انه لم يتم التعرف على شخصيته فتم استدعاء رجال الادلة الجنائية لمعرفة هويته حتى يتسنى لرجال المباحث التعرف على اقربائه واصدقائه والوصول الى الجاني.

القضية الثانية بدأت عندما ابلغ مواطن مخفر شرطة منطقة بيان منذ عدة ايام بان ابنه البالغ 23 عاماً خرج منذ عدة ايام من المنزل ولم يعد ويتم الاتصال عليه الا ان هاتفه مغلق، وبعد بحث وتحرٍ استمر عدة ايام.

وصل بلاغ مساء امس لرجال المباحث عن وجود جثة تعود لشاب كويتي عثر عليها في مبنى قيد الانشاء في منطقة صباح السالم.

وعلى الفور توجه رجال المباحث الى الموقع حيث تبين ان الجثة تعود للشاب الذي سجل ذوية منذ ايام قضية تغيب في مخفر بيان، وتم استدعاء رجال الادلة الجنائية ورفع الجثة لمعرفة اسباب الوفاة.

