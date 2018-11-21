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نصف كميات مياه الأمطار، التي تسقط في كل أنحاء العالم في غضون عام واحد، لا تتعدى 12 يوماً ومن المرجح أن تقل عدد الأيام مستقبلاً، وذلك حسب دراسة حديثة صادمة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويقول الباحثون إنه من المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً، إذ يتوقع بحلول نهاية القرن تردي النماذج المناخية، مع ترجيحات بحدوث خلل وعدم توازن في التوزيع للمطر والثلوج، حيث ستسقط نصف كمية الأمطار السنوية على العالم خلال 11 يوماً فحسب.

وتقول أنجلين بندرغراس، عالم في المركز الأميركي القومي لأبحاث الغلاف الجوي والباحث الرئيسي في الدراسة الجديدة: «تُظهر هذه الدراسة كيف يتلاءم شقي تزايد الاضطرابات المناخية ونقص مياه الأمطار معاً». وتضيف بندرغراس أن ما تم التوصل إليه من نتائج كان «صادما» وأنها وفريقها البحثي كانوا يتوقعون أنه ربما لا تقل مدة سقوط الأمطار عن شهر. ولكن لم يزد المتوسط، بناء على البيانات الواردة من جميع محطات المراقبة المتاحة حول العالم، عن 12 يوماً فقط».

