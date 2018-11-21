سليمان عبدالرحمن عبدالله الشعيبي، 72 عاماً، شيع، الرجال: سلوى، ق 10، ش 3، م 3، ت: 96633291، النساء: القرين، ق 3، ش 24، م 1، ت: 55944004

محمد مطلق سليمان الخشمان العازمي، 74 عاماً، شيع، الفنطاس، ق 2، ش 102، م 28، ت: 96779993 - 50322254،

جاسم محمد شريف العوضي، 62 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 50546464، النساء: اشبيلية، ق 1، ش 111، م 15

فيصل محمد عبدالرحمن الجاسر، 22 عاماً، شيع، الرجال: أبوحليفة، ديوان المغفور له الشيخ حمود الفيصل المالك الصباح، ت: 50055565، النساء: مشرف، ق 3، ش 6، م 21

إنا لله وإنا إليه راجعون