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الوفيات


سليمان عبدالرحمن عبدالله الشعيبي، 72 عاماً، شيع، الرجال: سلوى، ق 10، ش 3، م 3، ت: 96633291، النساء: القرين، ق 3، ش 24، م 1، ت: 55944004
محمد مطلق سليمان الخشمان العازمي، 74 عاماً، شيع، الفنطاس، ق 2، ش 102، م 28، ت: 96779993 - 50322254،
جاسم محمد شريف العوضي، 62 عاماً، شيع، الرجال: الدعية، ديوان العوضي، ت: 50546464، النساء: اشبيلية، ق 1، ش 111، م 15
فيصل محمد عبدالرحمن الجاسر، 22 عاماً، شيع، الرجال: أبوحليفة، ديوان المغفور له الشيخ حمود الفيصل المالك الصباح، ت: 50055565، النساء: مشرف، ق 3، ش 6، م 21
إنا لله وإنا إليه راجعون


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