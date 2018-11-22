دوليه

أنهى المنتخب البرتغالي دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية دون خسارة بتعادله مع ضيفه البولندي 1-1 اول من امس في الجولة الرابعة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول. وكانت البرتغال البادئة بالتسجيل عبر مهاجم إشبيلية الإسباني أندريه سيلفا في الدقيقة 34، لكن بولندا ردت بواسطة مهاجم نابولي أركاديوش ميليك في الدقيقة 66 من ركلة جزاء حصل عليها إثر عرقلته داخل المنطقة من مدافع بورتو دانيلو بيريرا الذي طرد مباشرة (63).

وحافظت البرتغال على التعادل على الرغم من النقص العددي وخرجت بالمباراة إلى بر الأمان لتكون المنتخب الوحيد في المستوى الأول لم يتعرض للخسارة.

وكانت المباراة هامشية بين المنتخبين بعدما ضمنت البرتغال بطاقتها إلى الدور نصف النهائي، وهبطت بولندا إلى المستوى الثاني بحلولها في المركز الأخير.

وهو التعادل الثاني تواليا للبرتغال بعد الأول السلبي أمام مضيفتها إيطاليا الجمعة الماضي في ميلانو، فأنهت دور المجموعات في الصدارة برصيد 8 نقاط مقابل 5 لإيطاليا و2 لبولندا. ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول الى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه. وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.

وتأهلت البرتغال وهولندا وإنكلترا وسويسرا إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية الجديدة والذي سيقام في البرتغال بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة السبت الماضي، مشيرا إلى أن القرار سيتم تأكيده خلال اجتماعه في دبلن في الثالث من ديسمبر المقبل وهو اليوم الذي سيتم خلاله سحب القرعة.

منذ خروجها على يد الأوروغواي (1-2) في الدور ثمن النهائي في مونديال روسيا، لم تخسر البرتغال أي مباراة سواء رسمية أو ودية من أصل خمس بقيادة مدربها فرناندو سانتوس وغياب نجمها كريستيانو رونالدو حيث حققت ثلاثة انتصارات (اسكتلندا 3-1 وديا، إيطاليا وبولندا في دوري الأمم) وتعادلين مع إيطاليا في المسابقة القارية وكرواتيا وصيفة بطلة العالم 1-1 وديا. وحسمت السويد صدارة المجموعة الثانية من المستوى الثاني وضمنت صعودها إلى المستوى الأول بفوزها على ضيفتها روسيا بهدفين نظيفين سجلهما مدافع مان يونايتد الإنكليزي فيكتور نيلسون ليندلوف (41) ومهاجم العين الإماراتي ماركوس بيرغ (72).

وأنهت السويد دور المجموعات في المركز الأول برصيد 7 نقاط وهو الرصيد ذاته لروسيا بيد أن المنتخب الاسكندينافي ضمن البطاقة بفضل المواجهات المباشرة بعدما كان انتزع تعادلا سلبيا من مضيفه الروسي في الجولة الثانية.

وكان المركز الثالث في المجموعة من نصيب تركيا التي هبطت إلى المستوى الثالث، وهي تعادلت اول من امس مع أوكرانيا 0-0 في مباراة دولية ودية. كما صعدت اسكتلندا إلى المستوى الثاني بعدما حسمت صدارة المجموعة الأولى في المستوى الثالث مع اسرائيل بالفوز عليها 3-2.وفرض لاعب وسط سلتيك جيمس فوريست نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 34 و43 و64، فيما سجل بيرم كيال (9) وإيران زاهافي (75) هدفي إسرائيل.ورفعت اسكتلندا رصيدها إلى 9 نقاط مقابل 6 لاسرائيل.وصعدت كوسوفو إلى الدرجة الثالثة بفوزها الكبير على ضيفتها أذربيجان 4- 0 في المجموعة الثالثة من المستوى الرابع.

