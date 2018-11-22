دوليه

استعاد المنتخب الفرنسي بطل العالم نغمة الفوز بعد 4 أيام من خسارته أمام مضيفه الهولندي 0-2 وخروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بتغلبه على ضيفه الأوروغوياني 1- 0 اول من امس على ملعب «ستاد دو فرانس» في باريس في مباراة دولية ودية خسر خلالها جهود هدافه الواعد كيليان مبابي بسبب إصابة في الكتف بعد نصف ساعة.

وسجل مهاجم تشلسي الإنكليزي أوليفييه جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، لينهي أبطال العالم العام 2018 بفوز أعاد البسمة إلى مدربهم ديدييه ديشان الذي كان مصرا على «إنهاء السنة بنقطة إيجابية».

وكانت النقطة السوداء الوحيدة في المباراة تعرض الدولي الواعد مبابي إلى الإصابة في كتفه الأيمن عندما سقط داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة ليترك مكانه لفلوريان توفان في الدقيقة 36.

وتعتبر إصابة مبابي ضربة موجعة جديدة للنادي الباريسي خصوصا وأنها جاءت بعد دقائق قليلة من اضطرار زميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا للخروج مصابا في العضلة اليمنى للمحالب في الدقيقة الثامنة من المباراة الدولية الودية ضد الكاميرون في مدينة ميلتون الإنكليزية.

وظهر المنتخب الفرنسي بوجه مختلف عن مواجهته لهولندا حيث بدا لاعبوه أفضل في الثنائيات والتمريرات السريعة والكثافة وسط الملعب، وخلقوا العديد من الفرص عبر جيرو (4 و47) ومبابي (15 و30) وبليز ماتويدي (18 و42).وانتظر المنتخب الفرنسي الدقيقة 52 ليفتتح التسجيل عبر جيرو عندما حصل لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان على ركلة جزاء اثر تسديدة قوية لمسها المدافع برونو مينديز بيده، فترك غريزمان الفرصة لجيرو ليسدد الركلة فترجمها إلى هدف الفوز.ولم يشكل المنتخب الأوروغوياني الذي كان يسعى وخصوصا مهاجمه إدينسون كافاني إلى الثأر من الخسارة في الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، أي خطورة على مرمى هوغو لوريس باستثناء محاولات لماتياس فيسينو (13 و25 و90+3).

