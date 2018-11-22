دوليه

حقق المنتخب الإيطالي فوزا قاتلا على نظيره الأميركي 1- 0 اول من امس في مدينة غنت البلجيكية في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وخطفت إيطاليا هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر البديل مهاجم إنتر ماتيو بوليتانو بتسديدة من داخل المنطقة بعد لعبة رائعة بدأها اللاعب نفسه بتمريرة إلى لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي ومنه إلى البديل الآخر زميله في الإنتر روبرتو غاليارديني الذي هيأها له داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل مرمى الحارس إيتان هورفات. وهو الفوز الثاني لإيطاليا في 6 مباريات بقيادة مدربها الجديد روبرتو مانشيني بعد الأول على بولندا 1- 0 في 14 أكتوبر الماضي في دوري الأمم الأوروبية. وكان الفوز الأول لأبطال العالم أربع مرات منذ تغلبهم على ألبانيا 1- 0 في تصفيات كأس العالم في 9 أكتوبر 2017، والأول في مباراة رسمية بقيادة مانشيني (تعادل مع بولندا وخسر أمام البرتغال قبل أن يتعادل معها في دوري الأمم).كما هو الفوز الأول لمانشيني مع إيطاليا في المباريات الدولية الودية بعد تعادله مع أوكرانيا 1-1.

ونجح بوليتانو في تسجيل هدف الفوز بعد 7 دقائق من دخوله مكان مهاجم أودينيزي كيفن لازانيا (87).

