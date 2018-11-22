دوليه

واصل المنتخب البرازيلي انتصاراته المتتالية منذ خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، وذلك عندما تغلب على نظيره الكاميروني 1- 0 اول من امس في مدينة ميلتون الإنكليزية في مباراة دولية ودية خسر خلالها مبكرا جهود نجمه نيمار دا سيلفا بسبب إصابته بعد 8 دقائق من انطلاقها. وهو الفوز الرابع تواليا للبرازيل في 4 مباريات خاضتها منذ خسارتها أمام بلجيكا 1-2 في ربع نهائي كأس العالم الصيف الماضي، كما أنها نجحت في الحفاظ على نظافة شباكها في المباريات الأربع منهية العام بأفضل طريقة ممكنة.

لكن البرازيل التي تستعد لمنافسات كوبا أميركا التي استضافتها الصيف الماضي، خسرت جهود نجمها نيمار الذي شعر بآلام في العضلة اليمنى للمحالب في الدقيقة الخامسة فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.

وتلقى نيمار كرة في الجهة اليسرى وانطلق بسرعة نحو حافة المنطقة وسددها بيمناه بعيدا عن الخشبات الثلاث وسقط على الأرض متألما بالعضلة اليمنى للمحالب (أعلى فخذه الأيمن) وطلب استبداله.وترك نيمار الذي أعطى شارة القائد لزميله في باريس سان جرمان الفرنسي المدافع ماركينيوس، مكانه لمهاجم إيفرتون الإنكليزي ريتشاليستون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45 بضربة رأسية إثر ركلة ركنية لنجم تشلسي الإنكليزي ويليان رافعا غلته الدولية إلى 3 أهداف في 6 مباريات.

