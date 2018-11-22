دوليه

تحرر مهاجما انتر ويوفنتوس الإيطاليين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا بغياب النجم ليونيل ميسي ومخضرمين آخرين مثل سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين، وافتتحا رصيدهما الدولي بقيادة الأرجنتين للفوز على المكسيك 2- 0 وديا اول من امس في مندوزا.وجدد المنتخب الأرجنتيني فوزه على المكسيك التي تغلب عليها وديا الجمعة الماضي بالنتيجة ذاتها في قرطبة.

وفي مباراته الدولية الثامنة، افتتح إيكاردي الذي استبعد عن تشكيلة مونديال روسيا 2018، سجله التهديفي مع بلاده بوضعها في المقدمة منذ الدقيقة الثانية حين تلاعب بمدافعين في منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيسراه في مرمى الحارس خيسوس كورونا. وبمواجهة منتخب مكسيكي غاب عنه العديد من ركائزه الأساسية ويعاني منذ وصوله الى ثمن نهائي مونديال روسيا (5 هزائم في 6 مباريات)، فرضت الأرجنتين سيطرتها على المباراة حتى من دون ديبالا وجيوفاني لو سيلسو اللذين جلسا على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء. ولم تهدد المكسيك المرمى الأرجنتين فعليا سوى مرة واحدة في منتصف الشوط الثاني برأسية قوية من خيسوس غاياردو، لكن الحارس البديل باولو غاتسانيغا تألق في الدفاع عن مرماه.ودخل لو سيلسو في الدقيقة 59 بدلا من إيريك لاميلا، وديبالا في الدقيقة 81 بدلا من إيكاردي بالذات. ونجح نجم يوفنتوس في توجيه الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 87 بعد تمريرة من جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني.

