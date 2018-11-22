دوليه

شهدت صفوف فريقي برشلونة حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني ، وأتلتيكو مدريد الثالث، عودة عدد من لاعبيهما المصابين الى التمارين اول من امس قبل لقاءهما المرتقب بعد غد في المرحلة الثالثة عشرة.

وأعلن برشلونة أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق.وتشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 26 عاما، دفعة لفريقه الذي يستعد للحلول ضيفا على أتلتيكو.

وأورد برشلونة في بيان عبر موقعه الالكتروني أن «كوتينيو هو ضمن المجموعة في التمارين»، وفي حين لم يتطرق بيان برشلونة الى مسألة مشاركة كوتينيو في مباراة أتلتيكو من عدمها، رجحت الصحف الإسبانية أن يحصل فريق المدرب أرنستو فالفيردي غدا على الضوء الأخضر لإدراج اللاعب الدولي في تشكيلة المباراة التي تقام على ملعب «واندا متروبوليتانو» في مدريد.

ومقابل عودة كوتينيو الى تدريبات برشلونة، أظهرت صور نشرها أتلتيكو من حصته التدريبية اول من امس معاودة مهاجمه دييغو كوستا وظهيره الفرنسي لوكاس هرنانديز ومواطنه توما ليمار التمارين أيضا مع الفريق ، وغاب اللاعبون الثلاثة في الفترة الماضية بسبب إصابات مختلفة، وينضمون الى اثنين آخرين عادا حديثا من الإصابة أيضا، هما لاعب خط الوسط كوكي والمدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش.

ولا يزال المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد يفتقد خدمات مدافعي أوروغواي دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز، واللذين يسود اعتقاد أنهما لن يكونا جاهزين في الوقت المناسب لخوض اللقاء ضد برشلونة.

