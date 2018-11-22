دوليه

أكد وكيل الأعمال جانبييرو بوتشيتا أن موكله لورنتسو بيليغريني، لاعب وسط روما والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، لا يعتزم الانضمام الى نادي مان يونايتد الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على عكس ما أوردته تقارير صحافية عدة.

وأشارت تقارير الى أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مستعد لدفع قيمة البند الجزائي (30 مليون يورو) لفسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع ناديه، وضمه الى صفوفه في يناير المقبل ، الا أن بوتشيتا قال في تصريحات نقلتها صحيفة «كورييري ديلو سبورت» اول من امس : «أنا آسف لأن الشائعات انتشرت بشأن تفاصيل مالية مرتبطة به وبزملائه، وهي أمور لم تكن مهمة أبدا بالنسبة الى لورنتسو».وأضاف «هو لا يعيش من أجل (حضور) الاجتماعات، لاسيما المالية منها»، في تعقيب من بوتشيتا على تقارير عن عقده السبت في لندن، اجتماعا مع مسؤولين في إدارة يونايتد تقدموا بعرض كبير لضم اللاعب الدولي.وشدد وكيل الأعمال على أن «بليغريني يفكر فقط بتحسين مستواه من أجل روما ومعه (...) هو ينال ما يستحق على أرض الملعب، والإشاعات عن سوق الانتقالات لم تشتت تركيزه ولم تزعجه أبدا». وتابع «هذه المسائل لا تهم حاليا، من الطبيعي أن يحظى بيليغريني بإلاعجاب ، لورنتسو سعيد، وسبق له ان اختار روما»، مضيفا «عندما يحين الوقت، سنجلس مع (المدير الرياضي لروما الإسباني) مونتشي مجددا».

