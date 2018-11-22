دوليه

يواجه باريس سان جرمان الفرنسي مأزقا قبل أيام على اللقاء المرتقب مع ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا، وذلك باصابة نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار اول من امس خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما.

وأصيب مبابي في كتفه الأيمن خلال المباراة التي فاز بها منتخب فرنسا على أوروغواي 1- 0 في ضواحي باريس، وذلك بعد سقوطه داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة ليترك مكانه لفلوريان توفان في الدقيقة 36. وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد المباراة : «عانى من آلام في كتفه بعد سقوطه ويجب أن يخضع للفحوص «، مطمئنا بأنه لا ضرورة للمبالغة في القلق، لكنه استطرد بأن ما قاله ليس خبرا «مطمئنا بالضرورة، ولا مقلقا»، ما يعني أن الفحوص ستحدد حجم الاصابة.

من جهته، كشف زميله المهاجم أنطوان غريزمان أن مبابي «وضع يديه على الأرض، وانزلقت يده. شعر بشيء ما. لا أعرف أكثر من ذلك، سيخضع للفحوص وسنرى».وبعد دخوله الى غرف الملابس اثر الاصابة، عاد مبابي الى مقاعد البدلاء في الشوط الثاني ومع الابتسامة على محياه، ما يشكل مؤشرا ايجابيا على أنه لا يشعر بألم كبير.أما بالنسبة لنيمار، فلم يخض سوى 8 دقائق من المباراة التي فازت بها البرازيل على الكاميرون 1-صفر ايضا في إنكلترا، اثر شعوره بآلام في العضلة اليمنى لحالبه في الدقيقة الخامسة، فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.وترك نيمار مكانه لمهاجم إيفرتون الإنكليزي ريتشاليستون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45.

وسيترقب جمهور سان جرمان وادارته ومدربه الألماني توماس توخل بقلق وضع اللاعبين، لاسيما أن نادي العاصمة يستقبل ليفربول الأربعاء المقبل في مباراة مهمة جدا كونه يحتل المركز الثالث في مجموعته الثالثة قبل جولتين على النهاية، بفارق نقطة خلف الفريق الإنكليزي ونابولي الإيطالي وأمام رد ستار الصربي الذي يستقبل بطل فرنسا في الجولة الأخيرة.

لكن طبيب «سيليساو» رودريغو لاسمر في تصريح للتلفزيون البرازيلي»إنها ليست إصابة مهمة، ستستغرق الإصابة بعض الوقت لتشخيص أفضل، يجب القيام بفحوص ولكن من حيث المبدأ انها ليست إصابة مهمة».

