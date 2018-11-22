دوليه

وعد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة المنظمة لمونديال كرة القدم 2022 في قطر، بتنظيم الدولة الخليجية «بطولة استثنائية»، وذلك مع بدء العد التنازلي للنهائيات التي تقام بعد أربعة أعوام. وفي بيان وزعته اللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة للنهائيات، قال الذوادي: «في غضون 4 سنوات من الآن ستستقبل قطر مئات آلاف الزوار والمشجعين من أنحاء العالم، فيما ستتوجه أنظار المليارات اليها لمتابعة 28 يوما من المنافسات خلال أول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والثانية في قارة آسيا» بعد مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف: «ستكون كرة القدم هي المنصة التي تجمعنا على اختلاف ثقافاتنا وأعراقنا ومعتقداتنا، وللمرة الأولى سيرى العالم أجمع المنطقة على حقيقتها وسيتعرفون الى الطاقات الكامنة فيها». وأكد الذوادي أن المشاريع القطرية «تسير وفق الجداول الزمنية المرسومة لها، فيما تستمر جهودنا الى جانب كافة شركائنا في الدولة لضمان أن تحقق هذه البطولة تغييراً يُسهم في بناء قدرات الانسان في دولة قطر والمنطقة وذلك الى جانب تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية. وباذن الله سنكون على الوعد لاستضافة بطولة استثنائية تترك أثرا ايجابيا ليس فقط في قطر والمنطقة بل عبر العالم أجمع».

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، علما أن البطولة ستقام استثنائيا خارج فصل الصيف، لتفادي تأثير الحر الشديد في قطر خلال هذا الفصل. وبحسب بيان اللجنة المنظمة، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني انفانتينو أن مونديال قطر سيكون «حدثا في غاية الأهمية ليس لقطر فحسب، وانما للمنطقة بأسرها». وأضاف متحدثا عن مونديال 2018 «كانت التجربة الروسية زاخرة بكثير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في استضافة بطولة استثنائية في قطر»، معتبرا أنه «على الرغم من أن البطولة في روسيا كانت أفضل نسخة حتى الآن، الا أنني على يقين تام بأن البطولة في قطر ستتفوق على ذلك»، بحسب بيان اللجنة القطرية.

