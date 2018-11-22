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كشفت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيرة السوري التي خسرها 1-2 اول من امس انه مازال يبحث عن ذاته ويحتاج للكثير من العمل من قبل المدرب الكرواتي روميو جوزاك.

وبما ان المباراة تأتي في أطار استعدادات الازرق للاستحقاقات المقبلة والجهاز الفني يسعى للاطلاع بشكل مكثف على اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية الا ان ما اتبعه يوزاك في المباراة سواء من خلال وضع اسلوب اللعب والخطة او من خلال التغييرات التي اجراها على تشكيلة الفريق افقدته هويته وبدا واضحا مدى عجز الازرق على اداء ماهو مطلوب منه ولم يكن قادرا في كثيرامن الاوقات على مجاراة الخصم الذي استطاع ان يفرض اسلوبه على الازرق ويضربه بالعمق.

ولقد نهج الازرق اسلوبا به الكثير من التعقيد من خلال وضع محمد فريح في الوسط امام عامر معتوق ولعب بمهاجم واحد بتواجد حسين الموسوي مع الاعتماد على فيصل زايد وعبدالله ماوي واحمد الظفيري في التحرك بمنطقة الوسط والعمل على بناء الالعاب الهجومية التي كانت شبه غائبة مع افتقاد اللاعبين للتركيز في تنفيذ العابهم . كما ان الظهيرين معتوق وضاري سعيد لم يكن لهما دور واضح في المساندة الهجومية، وفي الشوط الثاني اشرك المدرب فهد الانصاري بالدفاع بدلا من خالد ابراهيم وتبعه ببدر المطوع ومشاري العازمي ويوسف ناصر وفيصل سعيد وهذه التغييرات لم تكن ايجابية وانما ظلت العاب الفريق تطغى عليها الارتجالية ولم يكن هناك انسجام مابين خطوط الفريق ولعب دون خطة واضحة المعالم من جانب المدرب وتحديدا في خط الوسط حيث كانت الكرات تنطلق ببطء دون ان يكون هناك تنظيم فعلى وتحرك متسق من قبل اللاعبين. وظلت الكرات تدور في اماكن ضيقة دائما ماتكون من نصيب لاعبي الخصم وهذا ما جعل حميد القلاف يتعرض للتهديد اكثر من مرة في ظل هشاشة خط الدفاع الذي ضرب في الكثير من المناسبات .

ولاشك ان هذه الوضعية التي مازال الازرق يظهر عليها في جميع المباريات تتطلب من المدرب ان يعمل بتركيز ويثبت على التشكيلة قدر المستطاع ومهما عمل على استدعاء لاعبين جدد فلن يكونوا افضل من المتوفرين لديه الان، واذا ماكان عمله ينصب على الوقوف على امكانيات اللاعبين باعتبار انه جديد على الكرة الكويتية الا ان ذلك لايعني ان يسرف في الاختيارات وان يكون دقيقا في وضع الاسلوب الذي يناسب اللاعبين دون اي تكلف خصوصا اذا ما استمر الاداء بتلك الصورة الباهتة التي سيكون انعكاسها سلبيا على اللاعبين وحينها قد يصعب العلاج مع مرور الوقت.

